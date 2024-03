Cala il gelo a San Siro: dall’Inter al Barcellona

Pessime notizie per l’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato: saluta i nerazzurri per il Barcellona

La strada verso il ventesimo Scudetto è ormai spianata e solo la squadra di Simone Inzaghi può perdere un trofeo virtualmente già in tasca. Ma in casa Inter arrivano davvero pessime notizie per l’estate: un nerazzurro è la priorità del Barcellona.

Vincere aiuta a vincere ed in tal senso la società nerazzurra ha già dato mandato a Beppe Marotta di rinforzare la rosa per far sì che anche l’anno prossimo la compagine allenata da Simone Inzaghi possa essere dominante. Ancora di più.

E l’amministratore non è rimasto con le mani in mano, visto che ha già chiuso due colpi di grandissimo valore per giunta a parametro zero. Dal Napoli arriverà Piotr Zielinski, che il dirigente interista ha convinto da diversi mesi.

Il Nazionale polacco, nonostante la proposta di De Laurentiis sul piatto, ha preferito cambiare aria: un tradimento in piena regola, visto che dopo otto anni in azzurro affronterà il Napoli da avversario. E se il centrocampo in questa maniera si ritroverà decisamente più competitivo, stessa cosa accadrà per l’attacco.

Inter, che beffa: lascia i nerazzurri per il Barcellona

Alexis Sanchez, ritornato all’Inter la scorsa estate, ha deluso su quasi ogni fronte ed il suo contratto non sarà rinnovato. Con la permanenza di Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic è pronto ad aggiungersi in rosa anche Mehdi Taremi. In uscita dal Porto, l’esperto iraniano ha scelto sin dallo scorso dicembre i nerazzurri.

Per il club di Steven Zhang, però, sono in arrivo anche pessime notizie. Perché il Barcellona potrebbe stravolgere i piani di mercato dell’Inter con un clamoroso scippo ai nerazzurri.

L’indiscrezione è riportata da ‘Fichajes.net’, portale spagnolo che fa il punto sulle strategie di casa Barcellona. Joan Laporta ha già dovuto fare i conti con l’ufficialità dell’addio di Xavi al termine della stagione: e nel lungo elenco di nomi di spessore per sostituirlo, uno dei favoriti potrebbe essere Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino rimane in scadenza il 30 giugno 2025 con la ‘Beneamata’: fino a questo momento, però, il rinnovo non è ancora arrivato. Ed in questa incertezza – nonostante dai vertici di Viale della Liberazione vi sia la ferma volontà di continuare con Inzaghi – si starebbe inserendo la società catalana.

A questo punto se i blaugrana dovessero farsi concretamente avanti, con un’offerta importante ed un progetto ambizioso, non è da escludere che Inzaghi possa sentirsi allettato dalla grande avventura nella Liga.