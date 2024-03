Chiesa, situazione drammatica: brutte notizie anche per Spalletti

Momento davvero difficile per Federico Chiesa, situazione che coinvolge anche l’Italia e il CT Luciano Spalletti

Dopo una partenza a razzo, la stagione di Federico Chiesa, e con la sua quella della Juventus, si è improvvisamente complicata. L’attaccante classe 1997, dopo una preparazione estiva completa dopo il grave infortunio del 2022, aveva affrontato a tutta birra le prime giornate di campionato, ritrovando gol in sequenza e il repertorio di giocate e accelerazioni che lo avevano reso famoso. Situazione che però, adesso, è piuttosto diversa.

Con il passare delle settimane, il suo rendimento si è fatto meno brillante. Qualche problema fisico di troppo, anche se non particolarmente serio, lo ha condizionato, ma sono emerse anche quelle difficoltà che si erano intraviste in passato dal punto di vista tattico sullo scacchiere bianconero. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, Chiesa non riesce a esprimersi per il meglio da seconda punta ed è andato in crisi negli ultimi tempi.

Le ultime prestazioni non sono state positive, Chiesa ha avuto anche le sue occasioni per sbloccarsi ma, finendo a cercare spazi sull’esterno, è arrivato poco lucido in zona gol e c’è stato sotto porta qualche errore non da lui. Al momento negativo, si aggiunga anche il rocambolesco nuovo infortunio, accusato in allenamento dopo uno scontro con il compagno Alex Sandro. Niente di particolarmente preoccupante nemmeno in questo caso, ma di certo si tratta di una ulteriore frenata che non fa piacere. E a questo punto, il suo rendimento in calando diventa un tema anche in ottica Nazionale.

Chiesa in crisi con la Juventus, Euro 2024 a rischio? Le riflessioni di Spalletti

Il CT Luciano Spalletti sta preparando la difficile spedizione a Euro 2024 in Germania, in estate. Un torneo dove l’Italia dovrà onorare il titolo di campione in carica, ma avrà subito davanti a sé una strada non facile, con avversari duri da affrontare come Spagna, Croazia e Albania nel girone eliminatorio.

Avere al meglio delle sue possibilità un giocatore come Chiesa sarebbe a dir poco fondamentale. Ma stanno emergendo, visti gli ultimi eventi, delle perplessità in merito. L’attaccante è chiamato a un finale di stagione in crescendo, per conservare il posto tra i convocati del Ct. Spalletti, dal canto suo, sa quanto Chiesa sia uno dei pochi giocatori dal talento puro e rifletterà molto attentamente. Ma se le sue prestazioni continuassero su questa scia, sarebbe inevitabile porre in dubbio anche la sua convocazione.