Choc in campo: infortunio mai visto, immagini da brividi

Davvero incredibile quello che è accaduto in campo durante Valencia-Real Madrid dove il giocatore è stato costretto ad uscire in lacrime dal terreno di gioco.

Infortunio per Diakhaby: immagini da brividi

Diakhaby del Valencia si è infortunato al ginocchio in un modo gravissimo. Nel finale di partita Valencia-Real Madrid gli è franato addosso Tchouameni con tutto il corpo e le immagini sono state subito inguardabili e che hanno lasciato sotto choc i tanti tifosi e telespettatori. Adesso bisognerà capire cosa accadrà al giocatore che dovrà stare fuori per diverso tempo, per lui sono già arrivati tantissimi messaggi di vicinanza.

Diakhaby si è infortunato e starà fuori a lungo con i tempi di recupero che non possono nemmeno essere stabiliti. Il giocatore perderà quindi un anno della sua carriera in un momento decisivo, quando è stato accostato negli ultimi mesi anche alla Serie A e ad un possibile trasferimento all’Inter.