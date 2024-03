Intreccio con Neymar: la Juventus chiude il colpo in Arabia Saudita

La Juventus vicina a definire il colpo in Arabia Saudita: l’operazione si intreccia con Neymar, tifosi sorpresi

Dopo un mese di febbraio davvero orrendo per risultati e prestazioni e dove è arrivato un solo successo, la Juventus vuole ora ripartire per evitare di perdere anche il secondo posto.

Impossibile, invece, pensare di poter vincere lo scudetto visto che l’Inter è ormai in fuga a +12 e non accenna a fermarsi. Adesso, i bianconeri dovranno solo pensare a difendere il piazzamento alla prossima Champions League e a vincere la Coppa Italia per rendere la stagione meno amara, nonostante la società ufficialmente non abbia mai parlato di scudetto.

Al di là di come finirà quest’anno, per la Juventus si preannuncia un’estate di grandi cambiamenti a partire dalla panchina dove potrebbe esserci un altro allenatore al posto di Massimiliano Allegri. Anche la rosa sarà rivoluzionata e sono previste sacrifici importanti e varie cessioni, tra cui quella di Filip Kostic che potrebbe lasciare Torino dopo solo 2 anni in bianconero per volare in Arabia Saudita.

Juventus-Kostic, è già finita: il serbo vola in Arabia Saudita

Arrivato due anni fa per 12 milioni di euro più bonus dall’Eintracht Francoforte, su Filip Kostic c’erano tante aspettative e tanto entusiasmo. Il giocatore sbarcava a Torino non solo con il titolo di campione dell’Europa League, ma anche con quello di miglior giocatore della seconda competizione europea per club, tanto che fu definito un grande colpo.

Invece, Kostic ha deluso le attese e partendo spesso anche dalla panchina, soprattutto quest’anno dove il rendimento è peggiorato ancor di più rispetto alla passata stagione. La Juventus non ha più intenzione di aspettare Kostic e secondo Todofichajes.com, il serbo sarà ceduto in estate, precisamente in Arabia Saudita.

L’ex Eintracht – stando a quanto riferito dal portale spagnolo – sarebbe finito nel mirino dell’Al Hilal di Neymar, pronto ad arricchire la sua già importante rosa con un’altra stella del calcio europeo. Per lasciar partire Kostic, la Juventus potrebbe chiedere una cifra non superiore ai 10 milioni di euro per cercare di recuperare qualcosa dall’investimento fatto due estati fa.

In totale, fino ad oggi, Kostic ha disputato 79 partite in maglia bianconera, segnando solo 3 gol e firmando 15 assist, numeri davvero poveri considerando il rendimento avuto nell’Eintracht. Qualora dovesse lasciare Torino, l’esperienza di Kostic alla Juventus si chiuderebbe tra tanti rimpianti suoi e quelli dei tifosi che si aspettavano certamente di più

Oltre all’Al Hilal, anche altri club sauditi sono sulle tracce di Kostic, ma la sensazione è che la squadra di Neymar, Ruben Neves e compagnia sia in netto vantaggio sulla concorrenza.