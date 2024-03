Juventus esclusa anche dalla FIFA: niente Mondiale per club

Dopo l’esclusione dalla Champions League per mano della UEFA, la Juventus rischia di rimanere fuori da un’altra grande competizione internazionale, ma questa volta della FIFA.

Continua dunque il momento “no” per la Vecchia Signora, che nonostante gli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento in stagione, non sembrerebbe essere in grado di trovare un po’ di pace. Stando alle ultime notizie, infatti, la Juventus sarebbe seriamente a rischio esclusione dal prossimo, interessante, ma soprattutto ricco Mondiale per club organizzato dalla FIFA, competizione alla quale vi parteciperanno i migliori club al mondo.

Ad oggi, considerando il “ranking” d’ammissione, la Vecchia Signora sarebbe l’ultima italiana a strappare il pass per quest’evento, ma una nuova causa giudiziaria potrebbe toglierle la gioia di (ri)entrate a far parte dell’élite mondiale.

Juventus esclusa dal Mondiale per club: le ultime

Ad oggi l’Italia dovrebbe essere rappresentata al prossimo, e nuovo, Mondiale per club da Inter e Juventus, anche se nelle ultime ore sarebbero sorti enormi dubbi soprattutto in merito alla partecipazione della Vecchia Signora. Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero potrebbe subire una nuova esclusione dopo quella dalla Champions League in questa stagione, considerato il fatto che ci sarebbe un altro club italiano pronto a rivendicare il posto che dovrebbe essere occupato dalla storica società piemontese.

Di questa notizia già se n’è parlato in abbondanza nella giornata di ieri, ma l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport non ha perso occasione per approfondire la questione, soffermandosi soprattutto sulla rivalità dentro e fuori dal campo che accomuna le due squadre.

Stando dunque a quanto riportato dal noto quotidiano capitolino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a sferzare il colpo contro la Juventus presentando un ricorso a FIFA e UEFA per invalidare la posizione della Vecchia Signora in vista del Mondiale per Club.

Napoli-Juventus: sfida anche oltre i confini, per il Mondiale per club

In attesa di scoprire chi avrà la meglio nel big match in programma domenica sera al Diego Armando Maradona, Napoli e Juventus sarebbero pronte a darsi battaglia anche per l’ultimo posto utile per il Mondiale per club del 2025. A dirla tutta, stando a Il Corriere dello Sport, sarebbe De Laurentiis la mente di questa “sfida”, visto e considerato che il presidente dei campioni d’Italia starebbe pensando di presentare ricorso a UEFA e FIFA per invalidare la posizione della Vecchia Signora in vista di questa competizione.

Più nello specifico, il numero uno dei partenopei ritiene che la Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club perché non partecipante a nessuna competizione europea. Al momento, comunque, la “matematica” non condanna il Napoli, al quale basta la qualificazione ai quarti di finale di Champions League per raggiungere a 47 punti nel ranking UEFA proprio la società bianconera e soffiarle il pass per la prossima competizione della FIFA. C’è pero’ prima un Barcellona da dover affrontare, ed è forse proprio questo quello che ha portato De Laurentiis a valutare quest’azione, anche se al momento le decisioni rimangono molto riservate. Staremo a vedere.