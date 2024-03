La Figc stanga il club: violazione gravissima, due punti di penalizzazione

Decisione arriva nel momento clou della stagione e non fa contenti i tifosi: arriva la stangata di due punti di penalizzazione, la classifica diventa ora complicata

Non é la prima volta che le autorità giudiziarie decidono di ufficializzare una penalizzazione di questo tipo, ma oramai gli stessi tifosi si stanno abituando all’idea di andare incontro a questioni di carattere giudiziario anche nel bel mezzo della stagione sportiva.

Da quando é andato in scena il noto e sfaccettato ‘caso Juventus’ tutto insomma può accadere: e i fatti degli ultimi mesi dimostrano che i vari giudici sportivi inquadrati nella Federazione calcistica italiana non perdono l’occasione di ricordare ai club l’importanza dell’agire secondo le normative attuali.

L’ultimo club a pagare il prezzo maggiore della fiscalità del quadro giuridico italiano é una delle squadre messe peggio della Serie C: l’Alessandria allenata da Marco Bianchini, ultima in classifica nel proprio girone di categoria e che aveva già subito una stangata dalla giustizia sportiva sempre per motivi di natura amministrativa.

Serie C, due punti di penalizzazione all’Alessandria: come cambia la classifica

Ora é ufficiale: all’Alessandria Calcio sono stati comminati altri due punti di penalizzazione in classifica che la spediscono all’ultima posizione del Girone A di Serie C. Lo riporta la stessa Federazione calcistica italiana che ha esaminato il caso nelle ultime settimane.

Per il club piemontese si tratta della seconda ammenda dell’annata 23/24, il che significa che sono ben tre i punti in totale che gli sono stati tolti dall’inizio di questa stagione nata e proseguita storta. I reati contestati dall’autorità giudiziaria sono di natura amministrativa.

L’Alessandria sta vivendo una stagione più che complicata. Non a caso é ultima in solitaria in classifica e la mazzata recente di due punti non fa altro che inguaiare ancora di più la sua situazione, con la Pro Sesto (penultima a quota 19 punti) che può permettersi di tirare un sospiro di sollievo avendo staccato gli alessandrini di ben quattro punti.

Oltre alla penalizzazione ai danni del club, la Figc ha anche approvato l’inibizione di un mese nei confronti del rappresentante legale della società piemontese, Andrea Molinaro, e un’ammenda di 2.000 euro. Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione: “Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 2.000 euro l’Alessandria (Girone A di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa”.