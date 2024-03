Roberto Mancini sarebbe pronto al ritorno in serie A dopo aver deluso da CT dell’Arabia Saudita: la destinazione è clamorosa, ecco dove andrà

Roberto Mancini la scorsa estate ha fatto molto discutere per la scelta di dimettersi all’improvviso da ruolo da CT dell’Italia. Ancora più polemiche ci sono state nel momento in cui l’allenatore ha accettato la corte dell’Arabia Saudita per diventare la guida della selezione araba. In molti hanno malignato come se dietro ci fosse già un accordo tenuto segreto da parte dell’ex Inter.

Non una parentesi molto felice fin qui per l’allenatore che non ha avuto molta fortuna. Prima le polemiche da una parte della critica per aver fatto fuori alcuni senatori alla vigilia della Coppa d’Asia. Poi la manifestazione iridata andata in malo modo, con una precoce eliminazione da parte dei sauditi (dove erano tra i favoriti della vigilia) che non è andata per nulla giù alla federazione. Inoltre si contesta anche il gioco che latita. Insomma Mancini era arrivato come il salvatore della patria ma non sta lasciando tracce.

Mancini torna in serie A: destinazione clamorosa per l’ex CT

Con queste premesse poco idilliache sembra che possa davvero concludersi da un momento all’altro la luna di miele tra Mancini e l’Arabia Saudita. A dire il vero l’obiettivo iniziale era provare ad arrivare ai Mondiali del 2026 ma il divorzio nei prossimi mesi è possibile.

Se dovesse avvenire entro la prossima estate, il “Mancio” potrebbe guardarsi intorno ed essere incluso nel valzer di panchine che interesserà l’Italia e l’Europa con diverse big pronte a cambiare. L’ex CT sarebbe così pronto a tornare in serie A, dove non allena dai tempi dell’Inter nel 2017. Tra le squadre che cambieranno guida tecnica nella prossima annata c’è sicuramente il Napoli che dovrà rilanciarsi dopo la brutta stagione da campioni d’Italia. Aurelio De Laurentiis starebbe pensando proprio alla clamorosa ipotesi di avere Mancini sulla propria panchina.

Il patron azzurro stima l’ex Manchester City e lo considera un profilo internazionale con ottima capacità di gestire lo spogliatoio. I suoi trionfi parlano per lui, considerando quanto ha vinto in carriera tra Inter, Manchester City e Italia. La pista avrebbe del clamoroso, perché tra tutti i profili dati in orbita Napoli, probabilmente l’ex CT è l’ultimo nome che possa venire alla mente dei tifosi. Ma se dovesse esserci l’opportunità ADL è pronto a fare di tutto per portarlo in azzurro.