Modric lascia Madrid: il Real pesca il successore dall’Inter

Luka Modric ormai destinato all’addio al Real Madrid, i ‘Blancos’ hanno trovato l’erede nell’Inter: minaccia per i nerazzurri

Una lunga parabola, quella che ha vissuto Luka Modric al Real Madrid. Il centrocampista croato è al Bernabeu ormai da dodici anni, dal 2012, ed è riuscito a vincere tutto con i ‘Blancos’. Incluso un Pallone d’Oro, potendo essere, insieme a Karim Benzema, l’unico ad aver interrotto il duopolio tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dal 2008 in avanti.

Ma adesso, l’avventura di Modric con il Real si avvia, finalmente, al termine. Inevitabile, vista l’età che avanza. Modric è prossimo a compiere 39 anni, ma sa ancora regalare giocate di altissima qualità.

Tuttavia, il Real è in pieno ricambio generazionale e sebbene Ancelotti continui ad affidarsi spesso a lui stanno trovando sempre più spazio, dall’inizio, i giovani rampanti Valverde, Tchouameni, Camavinga e Bellingham, destinati a segnare il calcio internazionale nei prossimi anni.

Così, il contratto in scadenza di Modric a giugno non sarà rinnovato. Per lui, potrebbe esserci in vista una avventura nel calcio arabo o nella Major League Soccer americana, senza escludere un possibile ritorno in patria per chiudere la carriera. Nel frattempo, naturalmente, il Real sta cercando chi possa prendere il suo posto a centrocampo.

Inter, allarme Barella: l’offerta da parte del Real Madrid

Difficile trovare un regista della qualità sopraffina di Modric, un vero e proprio erede passerà del tempo prima di vederlo. Ma di centrocampisti in gamba in giro se ne trovano. E chi sta rendendo ad altissimo livello in quella zona del campo è l’Inter, con tanti calciatori che potrebbero fare al caso dei ‘Blancos’. Uno su tutti.

Al Real piace da tempo Nicolò Barella, non è certo un mistero. E il centrocampista sardo è stato, non a caso, individuato di recente come uno dei papabili a lasciare l’Inter, nell’ottica di una o più cessioni pesanti per salvaguardare la salute delle casse del club.

Inter che naturalmente vorrebbe privarsi di lui solamente a fronte di una offerta di quelle irrinunciabili. La valutazione che i nerazzurri fanno del suo cartellino resta piuttosto elevata, intorno ai 75 milioni di euro.

Secondo ‘Todofichajes.com’, però, il Real conterebbe di strappare l’assenso interista mettendo sul piatto 60 milioni di euro più una serie di bonus più o meno raggiungibili. Proposta che, si ritiene in Spagna, potrebbe andare a segno.