Zidane-Juventus, contatto: svolta clamorosa

Indiscrezioni provenienti da una fonte autorevole confermano un avvicinamento tra Zizou Zidane e il club bianconero

È uno di quegli amori che è stato bruscamente interrotto da un club – forse il più potente al mondo, certamente il più blasonato – che ad un certo punto ha deciso che il fuoriclasse sarebbe dovuto essere suo. E chi può resistere al fascino della ‘camiseta blanca’?

Non ci è riuscito Luis Figo, che pur di vestirla ha ‘tradito’ il Barcellona. Non ci è riuscito Ronaldo il Fenomeno, che ha lasciato l’Inter pur di indossarla. E non ci ha pensato troppo su nemmeno Zinedine Zidane.

Costruita la sua fama di fuoriclasse vincente nella Capitale spagnola, Zizou ha avuto successivamente una carriera da allenatore tanto semplice, tanto lineare, quanto incredibilmente vincente. Basti pensare che il francese, oltre a diventare il primo tecnico della storia ad aver raggiunto tre finali di Champions in tre anni, è il primo ed unico ad aver vinto tre edizioni consecutive della più prestigiosa kermesse per squadre di club.

Fermo ormai dal 30 giugno del 2021, quando terminò la sua seconda esperienza sulla panchina del club merengue, l’ex fuoriclasse è ancora in cerca di una sistemazione. Dopo aver atteso pazientemente di poter prendere il posto di Didier Deschamps alla guida della nazionale francese – ed aver incassato il rinnovo dell’ex compagno di squadra – Zidane è come rimasto col cerino in mano.

Juve, ritorno di fiamma per Zidane

Nonostante sia stato accostato con insistenza alla guida di parecchi top club – PSG su tutti – Zidane è ancora fermo. Incredibilmente disoccupato a distanza di oltre due anni e mezzo. Nella scorsa primavera, quando la posizione di Allegri si era fatta traballante, il suo nome era stato avvicinato anche alla Juve. Alla ‘sua’ Juve. Una piazza che non lo ha mai dimenticato.

Direttamente da ESPN, o se preferite da TNT dato che il noto giornalista collabora con entrambi i giganti dell’informazione, Ekrem Konur ha lanciato una bomba di mercato di cui forse si parlerà anche nelle settimane successive.

Secondo le informazioni in possesso dell’esperto di mercato, Zinedine Zidane sarebbe in procinto di essere avvicinato dal direttivo della Juve per quello che, senza sbilanciarsi troppo, potrebbe essere definito un clamoroso ritorno di fiamma. Il campione del mondo a Francia ’98 era stato già inserito nella ristretta cerchia dei tecnici papabili per assumere il ruolo di tecnico dei bianconeri.

La successiva conferma di Allegri ha fatto decadere il tutto, ma ora che l’allenatore toscano è tornato in bilico, anche la pista Zizou potrebbe concretamente tornare di moda. Una buona parte dei tifosi juventini gradirebbe non poco il ritorno di un campione andato via troppo presto. E il cui pedigree come tecnico sarebbe garanzia di successo in campo internazionale.