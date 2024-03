All-in su Dybala: pronti a pagare la clausola alla Roma

Il futuro di Dybala rischia di essere lontano dalla Roma: sul giocatore occhio all’interesse di un top club europeo

La stagione della Roma è divisa in due parti piuttosto nette: la prima con Mourinho, la seconda sotto la guida di De Rossi. L’ex centrocampista ha preso una squadra in grande difficoltà mentale, fisica, di gioco e di risultati. Il tecnico, fino a questo momento, sta facendo un buon lavoro sotto tutti i punti di vista.

Diversi i giocatori su cui può contare De Rossi e tra questi dobbiamo citare, per forza di cose, Dybala. L’argentino è tra i più tecnici del massimo campionato italiano: nel match contro il Torino è stato grande protagonista con una tripletta di pregevole fattura. Abile tra le linee, pericolosissimo negli ultimi venticinque metri e indiscusso leadership dello spogliatoio giallorosso.

Il contratto della Joya scade nel 2025 e le sue prestazioni non sono passate inosservate: sul giocatore ci sono diversi club interessati. Uno di questi, come riportato da ‘elgoldigital’, è l’Atletico Madrid. I colchoneros stanno attraversando un momento non felicissimo tra la sconfitta contro l’Inter nell’andata degli ottavi di Champions, l’eliminazione in Copa del Rey e una Liga dove la corsa al titolo è praticamente impossibile.

Atletico, occhi su Dybala: clausola rescissoria alla portata del club

Dybala, per le sue caratteristiche tecniche, aumenterebbe e non poco la qualità offensiva dell’Atletico Madrid e dal punto di vista tattico si sposerebbe perfettamente nel sistema di gioco di Simeone. A livello economico non è impossibile come operazione dal momento che l’argentino ha una clausola rescissoria decisamente bassa, dodici milioni di euro. Cifra alla portata del club spagnolo.

Al momento è una semplice suggestione ma l’eventuale tridente con Griezmann e Morata stuzzica la fantasia dei tifosi di una squadra che vuole tornare ad essere grande protagonista in un campionato, dominato, da Barcellona e Real Madrid. Possibile futuro all’estero per Paulo Dybala con la Roma che farà di tutto per scongiurare questo tipo di scenario.

Come detto, l’attaccante è fondamentale nel sistema di gioco giallorosso: proprio per questo si può ipotizzare, nel prossimo futuro, una trattativa per il rinnovo di contratto. Il finale di stagione sarà determinante nel futuro dell’argentino con la Roma impegnata su due fronti e con la voglia di raggiungere sia il quarto posto sia la finale dell’Europa League: obiettivi complessi ma raggiungibili a patto di avere, a disposizione, il miglior Dybala possibile.