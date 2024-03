Allegri lascia la Juventus, arriva l’annuncio dopo Napoli

Massimiliano Allegri e la Juventus perdono un altro big match e ora si alimentano le polemiche sul futuro del tecnico: c’è l’annuncio.

I bianconeri non sono più in corsa per lo Scudetto già da un po’ di tempo ma ora rischiano anche di perdere il secondo posto in classifica. La sconfitta contro il Napoli è stata pesantissima, ha minato tutte le certezze del club bianconero e rischia di compromettere il futuro dei protagonisti principali della rosa.

In primis quello di Allegri che è l’uomo più chiacchierato di questo periodo e il suo futuro non è ben chiaro. Ma dopo l’ennesima sconfitta contro una big e soprattutto dopo un altro risultato negativo nell’ultimo mese, le chiacchiere potrebbero diventare fatti.

Juventus, addio Allegri: decisione presa

Il futuro di Allegri alla Juventus è fortemente in discussione. L’allenatore della Juve è stato prezioso in questa stagione per far risalire la china alla squadra e per riportarla in cima alla Serie A. Dopo mesi a lottare per lo Scudetto, però, sono venuti fuori tutti i limiti della Juve e ci sono state tantissime difficoltà fino ad oggi.

La sconfitta contro il Napoli pone la Juve di fronte ai propri scheletri e alle proprie difficoltà, dipese sia da problemi interni di gestione che da infortuni e difficoltà dei calciatori in campo.

Negli ultimi giorni si è parlato anche del futuro di Allegri e delle parole del suo agente, Giovanni Branchini, che ha posto in forte dubbio la posizione del toscano sulla panchina dei bianconeri.

Allegri parla del suo futuro: annuncio sull’addio?

Alla fine di Napoli-Juventus, Massimiliano Allegri ha analizzato la sconfitta pesantissima maturata al ‘Maradona’ e ha dovuto rispondere anche a domande relative al suo futuro.

“Bisogna migliorare su tante cose, l’esperienza di giocare partite fa sì che difendiamo meglio sul rigore“, ha sottolineato Allegri parlando dell’episodio decisivo che ha permesso al Napoli di battere la sua Juventus.

Le parole dell’agente sul futuro hanno creato non poche polemiche per Allegri, ma il tecnico ha voluto glissare. “Basta che lo invitate, così ve lo fate spiegare. Io sono molto contento alla Juventus, poi tutti gli anni in questo periodo c’è il dilemma Allegri“.