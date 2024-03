Calcio italiano in lutto: è morto prima della partita

Bruttissime notizie che arrivano riguardo la tragica scomparsa che è avvenuta in queste ultime ore. E’ stato inutile l’intervento dei sanitari, è morto prima della partenza della squadra.

Calcio in lutto: è morto Antonio Granti

Una notizia veramente terribile che è arrivata nelle ultime ore che arriva direttamente dal Desenzano per la scomparsa di Antonio Granti che è morto prima ancora della partita di Serie B. Si è provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma non è stato possibile, perché è accaduto prima della partenza della squadra e non c’è stata possibilità di farlo tornare in vita.

Alla fine è morto a 62 anni Antonio Granti, responsabile delle infrastrutture della FeralpiSalò, ed è accaduto prima della prossima partita di campionato. Secondo quelle che sono state le ultime notizie alla fine non c’è stato nulla da fare. Perché Antonio Granti è morto prima della partenza della squadra della FeralpiSalò che dovrà affrontare la Sampdoria nel turno di Seri B. Un malore mentre si trovava in piazzale Enzo Ferrari, quello antistante lo stadio Turina, a Salò alle 16.30 di sabato 2 marzo. E’ moro in ospedale dopo che hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo è stato tutto inutile.

Condoglianze alla famiglia di Antonio Granti da parte di tutta la nostra redazione per quello che è stato un uomo simbolo anche del calcio italiano. I tanti messaggi di cordoglio mostrano quanto era amato in tutto ciò che rappresentava un piccolo pezzo del calcio italiano.