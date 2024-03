Esonero dopo Bayern Monaco-Lazio: scelto già il sostituto

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano la scelta che può arrivare dopo Bayern Monaco-Lazio con il club pronto ad esonerare l’allenatore per sceglierne uno nuovo.

Perché il club non è contento dell’operato dell’allenatore con continui risultati di alti e bassi e, inoltre, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro con la società intenzionata ad andare a fare una scelta diversa per provare ad ottenere altri tipi di risultati. Perché la spaccatura sembra totale tra club e allenatore, tanto che l’esonero può arrivare subito con un nuovo allenatore scelto per provare a dare subito la scossa. Ci sono importanti notizie che riguardano questa decisione che può arrivare da un momento all’altro e che può essere anche definitiva in vista del resto della stagione.

Si valuta l’esonero dell’allenatore dopo la prossima partita di Champions League Bayern Monaco-Lazio. Perché entrambe le società vivono momenti veramente difficili e che possono portare ad un cambio totale che è già previsto per fine stagione, ma può arrivare in anticipo di qualche mese se la società dovesse aver perso totalmente la pazienza. E’ chiaro che la prossima partita diventerà decisiva perché c’è un chiaro obiettivo da dover difendere e si vuole provare ad ottenere il massimo per mettere da parte questo momento.

Esonero dopo Bayern Monaco-Lazio, la scelta

Ancora una volta la società ha deciso di dare un ultimatum al tecnico perché ora o mai più. La società non si aspetta un altro fallimento e per questo motivo che si cerca di capire quella che può essere la decisione in arrivo nelle prossime ore. Il club sta seriamente valutando di andare ad esonerare l’allenatore dopo Bayern Monaco-Lazio per dare una svolta al resto della stagione che ora si fa complicata.

In seria difficoltà il Bayern Monaco con Thomas Tuchel in panchina e l’esonero è ormai scontato. A fine stagione arriverà sicuramente l’addio del tecnico da club tedesco, ma c’è anche la possibilità che le parti si possano separare prima. Perché adesso è un momento chiave della stagione per le due squadre, ma più per i bavaresi.

Infatti, non ci sono dubbi che entro fine stagione ci sarà l’addio, ma già in questa settimana può arrivare l’esonero di Tuchel dal Bayern Monaco con l’eliminazione dalla Champions League contro la Lazio di Sarri. Si riparte dal risultato dell’andata di 1-0 per il club italiano. Può arrivare l’esonero immediato di Tuchel e il Bayern Monaco pensa a Lopetegui e Conte da subito.