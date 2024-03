Esonero in Serie A: pronto un ritorno a sorpresa

Pronto un ritorno a sorpresa, di fronte a quella che è la situazione che rischia di precipitare per la condizione di classifica.

In Serie A, dopo il ritorno di Davide Ballardini, potrebbe ora consumarsi un nuovo rientro in Italia, su una panchina in particolare.

Il risultato non basterebbe alla società che, dopo i rumors legati alle ultime settimane per quelle che erano le voci che circolavano sull’esonero, potrebbe procedere con il licenziamento, affidando la propria panchina ad un nuovo allenatore, che tornerebbe così ad allenare in Italia dopo l’esperienza vissuta in Francia.

Esonero in Serie A: c’è un ritorno in Italia, il risultato non basta

Il calcio italiano subisce stravolgimenti, secondo quelle che sono le ultime notizie di calciomercato che riguarda il comparto allenatori, in Serie A.

Perché il mercato riguarda anche le panchine e dopo il recente arrivo di Ballardini, che è tornato al Sassuolo per cercare di risollevare il morale del club neroverde. Stesso morale che va ritrovato altrove, precisamente in casa Ciociari, dopo i recenti brutti risultati.

Eusebio Di Francesco è infatti a rischio esonero perché, nello scontro che avrebbe potuto portare punti importanti per la corsa salvezza, non è riuscito a trovare l’allungo con i tre punti, restando imbottigliato nel “traffico” in coda, sulla classifica di Serie A. Il Frosinone potrebbe cambiare allenatore, riportando in Italia un campione del Mondo 2006 dopo la sua esperienza in Francia.

Esonero Di Francesco: il Frosinone può far tornare un ex

Può far tornare un ex del Frosinone e si tratta di Fabio Grosso, di fronte al possibile esonero di Eusebio Di Francesco. Era già successo nella passata stagione, di vedere la separazione dal proprio allenatore, questa volta è proprio lui che potrebbe tornare. Perché, il tecnico ex campione del Mondo, aveva salutato dopo la promozione in Serie A, con l’auspicio di godersi un’esperienza a livelli maggiori che è arrivata sì, allenando il Lione da subentrato in Ligue 1, ma con scarsi risultati. Il suo esonero, porterebbe ora l’ex tecnico dei Ciociari al ritorno al Frosinone, ma occhio anche a quella che è la posizione di Gennaro Gattuso, altro allenatore libero di accordarsi con un altro club e chissà che non sia, appunto, il Frosinone.

Le parole di Eusebio Di Francesco dopo Frosinone-Lecce

Quelle che seguono, ai microfoni di Dazn, sono le parole del tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco. La sua analisi dopo il pareggio tra Frosinone-Lecce: “Ci siamo fatti male da soli, abbiamo avuto delle opportunità per vincerla, ma non siamo stati cinici. Sulla prestazione, mi trovo sempre qui a dire le stesse cose. E allora divento noioso, che vi devo dire? Vorrei giocare male e vincere, avremmo meritato di più. Abbiamo messo tanto in campo, avevamo voglia di vincerla, non siamo stati premiati però”.