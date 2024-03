Inzaghi saluta l’Inter, ma snobba la Premier: destinazione a sorpresa

Lontano dal nerazzurro ma non per la Premier League: per Simone Inzaghi infatti, si sarebbe aperto un nuovo scenario

Ormai sembra tutto andare verso un’unica direzione: l’Inter dovrà solo compiere un clamoroso harakiri per non vincere lo scudetto che attende da due anni. Nelle ultime due stagioni hanno vinto Milan e Napoli, mentre da quando c’è in panchina lui, Simone Inzaghi, quello di quest’anno dovrebbe diventare il primo tricolore.

Merito naturalmente anche di una società che grazie in particolar modo al lavoro di Beppe Marotta ha saputo migliorare una rosa in estate resa orfana di nomi di spessore come Onana, Lukaku, Skriniar, Brozovic e Dzeko. Tutti sostituiti degnamente e l’Inter che meno di un anno fa conquistava la finale di Champions League è diventata ugualmente pericolosa pur cambiando diversi titolari. Anzi, niente vieta di pensare che questa squadra sia persino più forte di quella di un anno fa.

Inzaghi se ne va dall’Inter, niente Premier, destinazione shock

Eppure, proprio ora che c’era riuscito sembrerebbe che Simone Inzaghi non veda il nerazzurro nel proprio futuro. Certamente dopo averlo atteso per due stagioni la società vorrebbe anche fargli proseguire l’avventura nerazzurra ma è il tecnico, secondo le voci di mercato, ad avere sul banco offerte vantaggiose che quindi lo farebbero separare dal club attuale a giugno.

A fine stagione quindi non si stupirebbe nessuno se proprio in casa Inter ci dovesse essere un avvicendamento, con l’allenatore vincente che per la seconda volta consecutiva (vedi Napoli) verrebbe sostituito. Si dice di offerte dalla Premier League per l’ex tecnico della Lazio, ma stando alle ultimissime non è in Gran Bretagna che volerà Inzaghi a fine stagione. Spunta fuori infatti, una destinazione shock: il Barcellona.

Così almeno viene riportato da fichajes.net che ora aggiunge l’ennesimo nome alla lunghissima lista dei papabili per il dopo-Xavi. L’ex regista dei catalani dirà sicuramente addio a fine stagione ed ora è corsa al totoallenatore. Tra i nomi presi in considerazione da Deco quindi, parrebbe esser finito anche quello dell’allenatore dell’Inter. Un’opportunità più unica che rara dunque, che farebbe snobbare persino la Premier League al classe ’76, ormai ora vicinissimo al primo tricolore in carriera dopo quello vinto da calciatore nel 2000.

Inzaghi quindi, sarebbe il terzo concorrente italiano per l’ambitissima posizione di tecnico dei Blaugrana. Con lui, sempre stando ai rumors, per ora ci sarebbero De Zerbi e Conte. Ma la lista, considerando anche gli stranieri, è davvero lunghissima.