Milinkovic Savic torna in Serie A: ecco chi l’ha spuntata

Possibile ritorno in Serie A dopo una sola stagione per Sergej Mililinkovic-Savic con l’ex centrocampista della Lazio che piace ad una big.

Salutata la Lazio durante la scorsa estate per passare all’Al-Hilal, Sergej Milinkovic Savic potrebbe presto tornare a giocare in Serie A con una squadra intenzionata a riportare nel nostro Paese il classe 1995.

Considerato per anni uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato, Milinkovic Savic potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A già a partire dalla prossima estate. Il serbo sta facendo molto bene in Arabia Saudita ma avrebbe nostalgia dell’Italia e c’è un club pronto ad accontentarlo.

Il problema è dovuto al contratto che ha in essere con l’Al-Hilal che lo lega alla società saudita fino al giugno del 2026 ma non è da escludere che possa arrivare in prestito con diritto di riscatto. C’è una squadra italiana molto forte su di lui e di certo non vi stupirà leggerne il nome, visto che è un club che segue il campione serbo già da diversi anni e ora potrebbe aver trovato lo spiraglio giusto per affondare il colpo.

Calciomercato, Milinkovic-Savic nel mirino di una big italiana

La Juventus sarebbe di nuovo sulle tracce dell’ex giocatore della Lazio. Dopo averlo seguito per anni senza però riuscire a strapparlo ai capitolini, la Juve sarebbe ora pronta a fare un tentativo con il club arabo per riportare Milinkovic-Savic in Italia. Giuntoli avrebbe rotto gli indugi negli ultimi giorni quando è diventata ufficiale la squalifica di Pogba per i prossimi quattro anni, visto che il francese che non potrà tornare in campo durante la prossima stagione.

Un’altra motivazione che sta spingendo la Juventus verso il serbo è quella relativa al difficile rinnovo di Adrien Rabiot: il francese che appare destinato a lasciare i bianconeri a costo zero al termine del campionato con Barcellona e Manchester United fortemente interessati al suo cartellino.

Bianconeri che dovranno quindi rivedere in maniera netta il proprio centrocampo. Una Juventus che è pronta ad investire in sede di mercato considerata l’ormai certa qualificazione alla prossima Champions League dopo un mercato estivo della scorsa stagione che è stato maggiormente mirato a contenere le spese più che a rinforzare effettivamente la rosa.

Dopo un anno di insediamento in bianconero è quindi arrivato il tempo per Cristiano Giuntoli di ritoccare in maniera decisa l’organico per rendere la Juventus sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. Su Milinkovic-Savic ci sarebbe anche l’interesse da parte di diversi club di Premier League ma la volontà del serbo appare essere quella di tornare in Italia e la Juventus potrebbe regalargli un ruolo da protagonista dopo una stagione positiva in Arabia Saudita.