Ronaldo torna in Europa: l’annuncio di Georgina

Georgina si è lasciata scappare tutto sul futuro di Cristiano Ronaldo, “pizzicata” in un video che ha presto fatto il giro del web.

Un messaggio che probabilmente non sarà piaciuto a Cristiano Ronaldo stesso, proprio perché la stessa sua compagna di vita, ha “spifferato” alcune cose sul suo futuro, lui che ha sempre dimostrato di essere impeccabile nella comunicazione ai tifosi di tutto il mondo riguardo il suo presente e futuro.

Un addio prematuro quello legato all’Al-Nassr, lì dove ha dimostrato di essere ancora in grado di potersela giocare ad alti livelli nella Saudi Pro League, campionato che ha portato diversi campioni dopo l’arrivo dello stesso CR7.

Georgina annuncia l’addio di Cristiano Ronaldo: il video fa il giro del web

Il video ha presto fatto il giro del web, perché le parole di Georgina sono chiare sul futuro di Cristiano Ronaldo.

Farà ritorno in Europa, salutando così il campionato arabo dopo quella che è l’esperienza che sta vivendo nella Saudi Pro League, creando un vero e proprio “avanti” e “dopo” Cristiano Ronaldo, in terra saudita.

Sul profilo social di ArobaseGiovanny, è stato pubblicato il video di Georgina Rodriguez, compagna di vita di Cristiano Ronaldo, che ha annunciato praticamente quando dirà addio all’Al-Nassr lo stesso calciatore portoghese. Parole che hanno spiazzato totalmente i tifosi portoghesi, oltre a quelli arabi, che volevano godersi ancora per molto il fuoriclasse ex Real Madrid e Juve nella Saudi Pro League.

Georgina annuncia l’addio: ritiro dopo l’Al-Nassr, le parole

Le parole pubblicate anche su RompiPallone, che ha pubblicato il video dove è stata “pizzicata” la compagna di vita di Cristiano Ronaldo, nonché madre dei suoi figli, nell’annuncio sul futuro.

Perché a quanto pare, Cristiano Ronaldo, si trova alla fine della sua carriera, secondo quanto annunciato da Georgina Rodriguez. La showgirl avrebbe annunciato infatti che a Cristiano Ronaldo resta al massimo un anno e poi smetterà per sempre, potendo così tornare – in un altro ruolo – nel calcio europeo. ù

Ronaldo si ritira: dove vivrà il suo futuro nel calcio, ritorno in Europa

Ritorno in Europa per Cristiano Ronaldo dopo il ritiro, che si consumerà a quanto pare, a cavallo tra il 2024 e il 2025. Secondo quanto confermato da Georgina Rodriguez, il fuoriclasse portoghese potrebbe far così rientro in Europa quando, al termine della sua carriera, occuperà un ruolo diverso nel mondo del calcio, magari come ambasciatore del calcio nei diversi posti del Mondo, figura imponente della FIFA. O altrimenti sarà ritorno a casa, allo Sporting Lisbona, magari lì dove occuperebbe un ruolo all’interno della dirigenza portoghese, come figura importantissima nella Super Liga in Portogallo.