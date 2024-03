Via libera Juventus: hanno preso il sostituto

La Juventus ha messo nel mirino il prossimo acquisto: Giuntoli ha la strada spianata, imminente il blitz decisivo del dirigente

Nelle prossime settimane, dopo aver detto addio al sogno scudetto, la Juventus proverà a blindare la qualificazione alla Champions League e a sollevare al cielo la Coppa Italia. La società, a prescindere da come si concluderà la stagione, sottoporrà poi la propria rosa ad un profondo restyling teso a renderla maggiormente competitiva ad alto livello e sanare le criticità a livello di gioco emerse in questi mesi.

La priorità consisterà nel prendere un centrocampista box-to-box con il vizio del gol ed un elemento di comprovata qualità, capace di rendere più imprevedibile la manovra bianconera. I preferiti, in tal senso, rispondono ai nomi di Teun Koopmeiners (valutato oltre 50 milioni dall’Atalanta) e di Felipe Anderson (pronto a dire addio a parametro zero alla Lazio). Al tempo stesso, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta pensando di rafforzare pure il reparto difensivo. La trattativa per il rinnovo del contratto di Daniele Rugani (in scadenza il 30 marzo), ad esempio, è finita in stand-by mentre Gleison Bremer piace al Manchester United.

Dean Huijsen, infine, ha fatto sapere di gradire molto la possibilità di rimanere alla Roma nell’annata 24/25. Da qui la necessità, da parte del manager ex Napoli, di attivarsi al fine di individuare un adeguato rinforzo di comprovata esperienza: nel mirino c’è Mario Hermoso, legato per altri 3 mesi all’Atletico Madrid ed intenzionato a trasferirsi in una squadra che possa garantirgli un ruolo da protagonista. Le probabilità che si arrivi al divorzio sono concrete, per diversi motivi: il 28enne, in primis, ha rispedito al mittente tutte le proposte riguardanti il prolungamento.

Juventus, via libera all’acquisto: hanno trovato il sostituto

Gli spagnoli, dal canto loro, in queste ore hanno provveduto a trovare il sostituto di Hermoso: si tratta, stando a quanto riportato dal sito ‘Relevo.com’, di Murilo di proprietà del Nottingham Forest che, per lasciarlo andare, chiede oltre 30 milioni. Gli inglesi, però, rischiano la retrocessione per aver violato il Fair Play Finanziario e, in caso di passaggio in Championship, dovranno accontentarsi di una cifra decisamente inferiore. L’effetto domino, di conseguenza, sta per scattare con Giuntoli pronto a compiere il blitz vincente per convincere Hermoso ad accettare la corte della Vecchia Signora.

Il classe 1995 piace molto al dirigente per la sua capacità di partecipare attivamente alla costruzione del gioco, grazie ad un piede mancino quanto mai educato. Il nome giusto su cui puntare per rendere più fluida la manovra e imperforabile la difesa.