Juventus, ora basta: niente rinnovo, va in un’altra big

A fronte dello scarso rendimento in campo, al quale si aggiungono anche i rapporti non più idilliaci fra le parti, la Juventus avrebbe preso una decisone importante. Stando alle ultime notizie, infatti, Vecchia Signora non rinnoverà il contratto del giocatore, che a questo punto potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo.

Da capire ora come le cose si evolveranno da qui ai mesi che verranno, col calciatore che sarebbero subito finito nel mirino dei migliori club al mondo, pronti a sfruttare questa situazione per ingaggiare a prezzo di saldo una delle stelle più acclamate che attualmente la scena calcistica europea ha da offrire.

Salta il rinnovo con la Juventus, sarà addio: le ultime

A partire dalla prossima stagione potremmo non vedere più con la maglia della Juventus uno degli idolo bianconeri della nuova generazione. Il giocatore, che in questa stagione ha sicuramente avuto un rendimento al di sotto delle aspettative a causa dei numerosi infortuni patiti, sembrerebbe essere sempre più lontano dal rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora, che potrebbe pensare di cederlo nel prossimo calciomercato se le cose non dovessero cambiare nell’immediato.

C’è da dire, comunque, che la Juventus ha fatto tutto il possibile affinché non si finisse in questa situazione, ma a furia di tirare la corda prima o poi si va incontro al rischio che si spezzi, ed è proprio questo quello che starebbe accadendo fra la storica società bianconera e gli agenti del giocatore. Le parti hanno visioni economiche e sportive troppo differenti, ed a quanto pare potrebbe essere proprio questo alla fine il motivo che sancirà questa dolorosa separazione in estate.

Stando dunque a quanto riportato da Sportmediaset, Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo.

Chiesa non rinnova: in estate potrà essere ceduto

Secondo i colleghi di SportMediaset la Juventus e Federico Chiesa sarebbero ancora lontanissime dal trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Per la Vecchia Signora le richieste avanzate dal giocatore e dai suoi agenti nel corso di questi mesi sarebbero fuori luogo, soprattutto in rapporto a quanto negli ultimi anni il giocatore della Nazionale ha dato alla formazione bianconera.

Per questo motivo se le cose non dovessero cambiare da qui alle prossime settimane Federico Chiesa potrebbe essere ceduto, con Milan, Inter e club di Premier League pronti a sfruttare quest’occasione. Occhio però a quello che potrebbe essere anche il futuro di Massimiliano Allegri, perché un’eventuale conferma del toscano sulla panchina della Juventus allontanerebbe ancora di più l’esterno italiano dalla Vecchia Signora, rinnovo o meno. Staremo a vedere.