Rinnovo Pioli, l’annuncio ribalta l’ambiente Milan

Stefano Pioli, dall’addio all’ipotesi rinnovo con il Milan: annuncio clamoroso, svolta inattesa per la panchina rossonera

Un’estate decisamente bollente attende il Milan che, dopo una stagione assai deludente, è pronto a cambiare tanto. Al centro di tutto, ancora una volta, il destino di Stefano Pioli che dopo cinque anni potrebbe lasciare una volta per tutte il ‘Diavolo’.

La credibilità agli occhi della proprietà rossonera è sicuramente diminuita quest’anno, visto che Pioli – sotto contratto fino all’estate 2025 con il Milan – ha deluso, specialmente in ambito europeo. L’eliminazione dai gironi di Champions League è un tasto dolente per Gerry Cardinale che per il suo Milan sa quanto sia fondamentale una crescita in campo internazionale.

I piani per potenziare la rosa del Milan dipenderanno strettamente dalla scelta del prossimo allenatore. Una scelta che Cardinale, affiancato dal suo consigliere speciale Zlatan Ibrahimovic, sembra non avere ancora preso. E così il futuro di Stefano Pioli rimane in dubbio, seppur sotto stretta osservazione.

Rinnovo o addio: Pioli, svolta clamorosa

Da Antonio Conte, ora apparentemente più lontano, a Thiago Motta e Lopetegui: sono diversi i profili avvicinati alla panchina del ‘Diavolo’ da qualche mese a questa parte. E se anche la qualificazione alla prossima Champions League è ormai stata quasi blindata, ciò che accadrà non è ancora noto.

Ad ogni modo nelle scorse ore è arrivato un annuncio assolutamente inaspettato che riguarda il destino di Pioli. Il ribaltone è dietro l’angolo. Qualche ora fa è arrivato un vero e proprio annuncio, un possibile ribaltone che riguarda il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. La rivelazione è arrivata dall’ex bomber, in rossonero nella stagione 1984/85, Roberto Scarnecchia.

Intervenuto ai microfoni di ‘Milannews’ ha di fatto parlato di quello che potrebbe essere il destino di Stefano Pioli. Scarnecchia ha dato grande fiducia al Milan per il finale di stagione: per lui i rossoneri hanno tutte le carte in regola per potere arrivare fino in fondo in Europa League.

Ma l’ex attaccante ha poi detto, secondo lui, quale sarebbe la soluzione ideale per Pioli l’anno prossimo. Tra l’addio e il rinnovo, Scarnecchia non ha il minimo dubbio e ‘consiglia’ il club di Via Aldo Rossi. “Sul rinnovo di Pioli non ho mai avuto alcun dubbio, gli prolungherei subito il contratto. Il Milan deve continuare con lui”.

A questo punto ci sarà da attendere, per capire effettivamente quale possa essere la decisione finale di Cardinale. Al momento, le possibilità che l’allenatore emiliano prosegua oltre il prossimo giugno appaiono ridotte al lumicino: a fine stagione tutto sarà più chiaro.