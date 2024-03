Scudetto e addio: vengono a prendersi Barella

Nicolò Barella è finito nel mirino di diverse squadre europee con il centrocampista che potrebbe salutare l’Inter dopo lo scudetto.

Perno della squadra di Simone Inzaghi, Nicolò Barella è ormai una delle bandiere dell’Inter che sta provando a trattenere il proprio centrocampista con il rinnovo del contratto fino al giugno del 2028.

Arrivato in nerazzurro nell’estate del 2019 dal Cagliari, Barella è diventato da subito uno degli idoli della tifoseria nerazzurra che ne hanno da sempre apprezzato lo spirito messo in campo oltre alle qualità tecniche indubbie che ne hanno fatto anche un punto fermo della nazionale italiana campione d’Europa nel 2021 sotto la guida di Roberto Mancini.

Ora però il rischio che il centrocampista classe 1997 possa salutare l’Inter è presente con diverse squadre europee che lo hanno messo nel mirino. Stando a quanto affermato da Fichajes.net, Nicolò Barella sarebbe finito nel mirino di Newcastle, Liverpool e Manchester United che vorrebbero portare il giocatore in Premier League a partire dalla prossima estate.

Calciomercato Inter, rischio Barella: il centrocampista nel mirino di diverse big

Un affare che potrebbe sistemare le casse del club milanese, che ormai da anni è in lotta con un bilancio da far quadrare nel miglior modo possibile. Con ogni probabilità ci sarà un sacrificio eccellente durante la prossima estate per fare cassa e Barella è uno dei calciatori a rischio addio soprattutto se non dovesse giungere il rinnovo del contratto nelle prossime settimane.

Il prezzo fissato dall’Inter è di circa 70 milioni di euro, una somma che permetterebbe al club di sistemare i conti e di poter reinvestire per rinforzare la rosa.

Il Newcastle seguì Barella già durante la scorsa estate. Il club inglese spinse molto con l’Inter per ottenere il cartellino del centrocampista, virando poi le proprie attenzioni su Tonali e riuscendo a strappare il classe 2000 ai rossoneri. Un nuovo tentativo dei bianconeri ci sarà in estate ma anche Manchester United e Liverpool vogliono provare ad assicurarsi il centrocampista della nazionale provando a sfruttare le trattative a rilento con l’Inter per il rinnovo.

L’attuale accordo dell’ex Cagliari con l’Inter scadrà nel giugno del 2026 e, se non dovesse arrivare il prolungamento, la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per salutare il centrocampista ed ottenere il massimo possibile dalla sua cessione. Dal canto suo l’Inter preferirebbe non privarsi degli altri gioielli presenti in rosa: Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni vengono ritenuti incedibili dal club.