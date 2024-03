“Voglio tornare in Serie A”: l’ex Milan annuncia dove giocherà

L’annuncio sul futuro, parlando di quello che è il domani in Serie A, per l’ex calciatore milanista.

Ne ha parlato quest’oggi, svelando quello che è il suo momento e della voglia di tornare a calcare i campi della Serie A, dopo un periodo passato lontano dal calcio italiano, con l’esperienza anche in Turchia tra le altre, prima del ritorno in Italia di quest’anno.

In quest’annata è riuscito a tornare a livelli importanti, considerando quelli che sono i 5 gol e i 2 assist trovati nelle 13 partite stagionali, giocate fino a questo momento dall’ex calciatore del Milan.

Futuro in Serie A: l’ex Milan annuncia il suo domani

Futuro in Serie A, quello che vuole il calciatore italiano che non è più giovanissimo e che vorrebbe vivere ultimi anni di carriera a livelli importanti, magari nell’idea di rientrare pure nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti, qualora l’Italia ne avrà bisogno.

Soprattutto in questo momento particolare dove nel reparto offensivo, scarseggiano le soluzioni per l’ex campione d’Italia col Napoli in panchina. Proprio nel ruolo di esterno, che non sarà occupato ovviamente dal calciatore in questione, ma che vede la candidatura di diversi calciatori, dopo l’infortunio di Mimmo Berardi.

Ha parlato infatti quest’oggi, Fabio Borini, l’ex Milan e attuale calciatore della Sampdoria che ha annunciato alcune cose riguardo il suo futuro. Nell’intervista concessa quest’oggi, ha parlato del suo domani al club blucerchiato.

Sampdoria, Borini annuncia: “Voglio la Serie A nel 2025”

Ai microfoni della sua ex squadra di Premier League, Fabio Borini, ha rilasciato un’interessante intervista sul suo futuro. Un domani che vuole vivere in Serie A, con la Sampdoria di Andrea Pirlo. Lo ha detto sui canali ufficiali del Sunderland, parlando del suo domani: “È stato molto bello tornare in Italia, il calcio è bello, la posizione in classifica non ci gratifica, vorremmo fare di più. Loro contano su di me per il ritorno in Serie A del club. Mi piace che mi sia stata data questa responsabilità, sento di potercela fare. Voglio arrivare in Serie A con la Sampdoria”.

Ultime sulla Sampdoria: i numeri di Borini e del club

Fabio Borini è tornato in Italia dopo l’esperienza in Super Liga in Turchia, per cercare l’obiettivo Serie A con la Sampdoria. Con Pirlo aveva già condiviso l’esperienza in Turchia appunto, per ritrovarlo poi in panchina in Liguria. Adesso con la Sampdoria si trova attualmente al dodicesimo posto, ma a soli due punti dalla zona play-off, col Modena ottavo. Di seguito, la classifica della Serie B.