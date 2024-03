Club in crisi totale: hanno scelto Fabio Grosso

E’ pronto a tornare in panchina Fabio Grosso per allenare di nuovo e farlo ancora una volta in Italia, c’è un club di Serie A che ha deciso di affidargli la panchina.

Situazione difficile per diverse squadre che stanno cercando di affrontare questa situazione veramente complicata. Adesso bisognerà aspettare ancora un po’ per capire che decisione definitiva verrà presa da alcuni club in vista dei prossimi match. Perché si entra nel vivo della stagione dove ci saranno tante partite molto importanti e scontri diretti che possono anche portare alla scelta di diversi club di puntare su un cambio di allenatore in Serie A per dare una svolta in positivo a livello mentale e anche il nome di Fabio Grosso rimbomba ora di nuovo di moda.

Il giovane allenatore che ha portato il Frosinone in Serie A ha poi deciso di lasciare il club per prendere una nuova strada per la sua crescita professionale. Dopo alcuni mesi senza panchina ha poi deciso di approdare sulla scottante panchina del Lione in una situazione complicatissima. Poche settimane però e poi è arrivato l’esonero e ora cerca il riscatto in una nuova avventura. Di recente ci ha provato il Sassuolo ma adesso un altro club di Serie A può trovare l’accordo con Fabio Grosso per riportarlo ad allenare in Italia.

Grosso torna in Italia: la scelta

Ci sono diverse squadre che ora possono pensare di scegliere Grosso come nuovo allenatore perché in Serie A è un momento decisivo della stagione in particolare per i club in lotta per la salvezza, perché ci sono ora degli scontri diretti che possono dire tanto sul proseguo della stagione.

Ecco che si arriva ad un momento chiave visto che il prossimo turno di Serie A metterà di fronte Frosinone contro il Sassuolo e il Lecce contro il Verona e proprio in queste partite si deciderà tutto. A rischio retrocessione ci sono Frosinone e Lecce che possono pensare a Grosso come nuovo allenatore per finire la stagione al meglio provando a dare una scossa dopo un periodo negativo.

Infatti, sono arrivate ore ancora delle delusioni per i due club che vivono un momento identico. In questo momento i due club arrivano in Serie A da 8 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 11 partite di campionato ed è il momento di ottenere una svolta nei prossimi scontri