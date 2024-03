Comprano Zirkzee: il presidente ha dato già l’ordine

Ultimissime notizie che riguardano il trasferimento di Zirkzee in un nuovo club in vista della prossima stagione. Perché c’è ora una squadra che vuole provare ad ingaggiarlo in estate.

Ci sono ora dei nuovi aggiornamenti che possono riguardare da vicino la possibile operazione che è pronta a fare una società per chiudere il trasferimento del giovane attaccante che sta portando avanti un’annata veramente incredibile a suon di gol, assist e giocate decisive. Adesso potrebbe arrivare l’occasione della sua vita e della carriera grazie a come il Bologna ha creduto in lui in questi anni e in particolare Thiago Motta che ha preferito lui ad Arnautovic anche già nel finale di campionato scorso. Ecco che allora potrebbe arrivare una nuova avventura per Zirkzee se dovesse lasciare il Bologna.

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano il trasferimento del giocatore ormai pronto a fare un passo in avanti nella propria carriera sotto tutti i punti di vista. Bisognerà trovare l’intesa giusta con il club, ma lui è pronto a dare carta bianca e via libera perché è arrivato un chiaro segnale da parte del presidente che ha voluto iniziare a portare il giocatore dalla sua parte. Perché sul futuro di Zirkzee ci sono delle nuove notizie sulla prossima squadra che andrebbe ad investire su di lui una cifra importante, ma avendo uno sconto rispetto a tutte le altre.

Calciomercato: comprano Zirkzee con uno sconto

Aggiornamenti molto importanti riguardo quella che può essere la prossima destinazione di Joshua Zirkzee che dal Bologna e l’Italia è pronto a lasciare la Serie A per una big d’Europa. E’ il giovane bomber uno dei grandi protagonisti di questa stagione di Serie A e per questo motivo tutte le grandi squadre stanno iniziando a pensare a lui per il futuro.

Su tutti però c’è sicuramente il Bayern Monaco che ha la possibilità di prendere Zirkzee con uno sconto andando ad esercitare la clausola di recompra a 40 milioni di euro. Uno sconto se consideriamo che il Bologna, proprietario del cartellino, lo valuta 60 per tutti gli altri club. Ecco che allora il club bavarese può seriamente pensare di puntarci in vista del futuro e adesso c’è anche un indizio molto chiaro su cosa può accadere.

A parlare dell’attaccante olandese è stato uno dei massimi esponenti del club, perché stiamo parlando di dei membri del consiglio del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge e l’ha fatto alla Gazzetta dello Sport sulla possibilità di comprare Zirkzee dal Bologna attivando la clausola di riacquisto di 40 milioni di euro. Rummenigge ha svelato che prima al Bayern non giocava solo a causa della presenza di Lewandowski e che in futuro può tornare ma tutto dipende dal nuovo ds Max Eberl che non vuole influenzare sulla decisione.