Il nuovo Immobile in Serie A: il bomber giocherà in Italia

Ha già deciso per quale Nazionale giocare, il giovane attaccante che ricorda Immobile e che giocherà in Italia, in Serie A, stando alle news di mercato.

Perché il talento del Feyenoord sta convincendo tutti, poteva addirittura vestire la maglia della Nazionale azzurra considerando le sue origini italiane, oltre a quelle sudamericane e, a parlare di lui, è l’esperto del calcio olandese, Chris Holter.

Ha fatto una scelta e tra Italia, Argentina – è nato a Buenos Aires – e Messico, ha deciso di indossare la maglia verde dove ha già ottenuto 24 presenze, con 4 gol trovati. Il centravanti che ricorda Immobile, nel 2024/2025 potrebbe arrivare in Serie A, per giocare magari in Champions League.

“L’erede di Immobile” in Serie A: svelata la destinazione

L’attaccante del Feyenoord sta convincendo con i suoi numeri in Olanda, trovando fino a questo momento la bellezza di 20 gol in 23 partite in Eredivisie, coadiuvate anche da 4 assist. Numeri impressionanti, anche se il PSV Eindhoven vola in cima alla classifica, verso lo Scudetto olandese, che il Feyenoord ha già vinto in passato appunto con Santiago Gimenez in attacco.

L’attaccante ha già numeri da fuoriclasse, ma è nel grande calcio d’Europa che vorrà affermarsi e chissà che non possa succedergli in Italia, per quelle che sono le caratteristiche fisiche e tecniche simili a quelle di Ciro Immobile nella sua versione “Prime”, quelle che ricorda appunto, l’attaccante messicano.

Il centravanti del Feyenoord, Santiago Gimenez, può rappresentare l’opzione in attacco del Napoli. E se ne è parlato quest’oggi ai microfoni di CalcioNapoli24, in diretta, con lo stesso Chris Holter.

Napoli, ipotesi Gimenez: può arrivare al posto di Osimhen

Il Napoli andrà a caccia di un nuovo attaccante, che sostituirebbe così Victor Osimhen. E gli azzurri, che non avranno intenzione di spendere una cifra intorno ai 100 milioni per aggiudicarsi il nuovo attaccante, dovranno “costruirselo in casa”, così come fatto con il bomber nigeriano, sul quale in ogni caso si sono spese cifre importanti, per prelevarlo dal Lille. Pertanto, l’ipotesi Gimenez è quella ad oggi più accreditata per il calciomercato del Napoli, col Feyenoord che per il classe 2001 chiederebbe una cifra legata a circa 50 milioni di euro.

Le parole di Holter sul Santiago Gimenez

Holter, ai microfoni di CalcioNapoli24, ha dunque parlato così dell’ipotesi Gimenez al Napoli: “Lo vedo simile a Immobile, parliamo di un attaccante completo e che ha solo 22 anni. Non è la prima volta che viene accostato al Napoli, è un calciatore che merita certi nomi delle migliori squadre perché segna praticamente un gol ogni due partite come minimo. Sta vivendo un momento incredibile”.