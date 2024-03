Juve, è bufera: in campo è successo di tutto

È scoppiata una vera e propria bufera durante la gara della Juventus: in campo è accaduto di tutto, tifosi infuriati sui social

Non è certamente un periodo facile per la Juventus. I bianconeri, dopo aver rimediato a Napoli la terza sconfitta nelle ultime sei gare, possono dire definitivamente addio al sogno scudetto (probabilmente già svanito da un paio di settimane) e devono cominciare a guardarsi le spalle. Gli uomini di Allegri sono ancora al secondo posto ma servono diversi punti per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

In tutto questo di certo non aiutano le tante voci sul futuro dell’allenatore livornese, che ribadisce di avere ancora un anno di contratto con la Juventus ma che in realtà sembra allontanarsi sempre più dalla Continassa. Dulcis in fundo, proprio in queste ore il mondo Juve deve fare i conti con un altro caso che si è scatenata sui social.

Stavolta, però, nel mirino dei tifosi non è finita la prima squadra e non c’entra nulla Massimiliano Allegri. Le forti critiche riguardano infatti una partita del Campionato Primavera giocata dai ragazzi bianconeri contro i pari età del Sassuolo. Durante il match i neroverdi emiliani avevano interrotto un’azione per consentire a Cinquegrano di essere soccorso (il giocatore era a terra con i crampi).

Bufera Juve: il mancato fair play scatena i social

Tuttavia, alla ripresa della contesa il tecnico della Juventus Primavera, Paolo Montero, ha dato l’ordine ai suoi di non riconsegnare il pallone agli avversari: “Non gliela dare, non gliela dare“, ha urlato l’ex difensore ai suoi ragazzi. I bianconeri hanno quindi imbastito l’azione che ha portato al gol dell’1-2 di Crapisto. Una decisione, quella dell’allenatore uruguagio, che ha mandato su tutte le furie il suo collega Bigica e tutta la panchina del Sassuolo.

Gli emiliani sono riusciti comunque a battere la Juve nonostante questo brutto episodio, ma Montero è finito comunque al centro di una valanga di critiche sui social. Molti utenti hanno sottolineato come il gesto del tecnico juventino sia stato totalmente antisportivo: “Poi non ci si deve stupire di quello che fanno in Serie A“, si legge in un commento.

Subito dopo il match sia Paolo Montero che Emiliano Bigica hanno glissato sull’episodio, anche se in campo non se le sono mandate a dire. I bianconeri, in seguito al KO rimediato contro il Sassuolo, sono in 12esima posizione, mentre gli emiliani salgono al quinto posto a pari punti con l’Atalanta.