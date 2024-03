Lascia l’Inter e si trasferisce alla Roma, De Rossi al settimo cielo

La Roma gongola dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina e potrebbe anche strappare un calciatore all’Inter la prossima estate: di chi si tratta

Inter e Roma sono due delle squadre più in forma del nostro campionato, che nel nuovo anno stanno centrando un gran numero di vittorie per raggiungere i rispettivi obiettivi. I giallorossi l’hanno dimostrato anche nell’insidiosa trasferta di Monza, liquidata attraverso la via del gioco e le qualità dei migliori interpreti in squadra.

In particolare, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, autori di un’altra grande prestazione che lascia ben sperare per il finale di stagione. Poi a giugno, magari con la qualificazione in Champions League in tasca, tante cose potrebbero cambiare, anche nelle seconde linee. E la mano di De Rossi si vedrà anche sul calciomercato – in realtà si inizia a notare già da adesso. Basta pensare ai portieri, dato che Svilar ha superato Rui Patricio nelle gerarchie ed è il profilo su cui la società vuole puntare per il presente e per il futuro.

Con il posto da titolare blindato, quindi, si potrà evitare di investire una parte importante del budget per completare il reparto, piuttosto si cercherà un secondo con esperienza e affidabile quando chiamato in causa. Il nome giusto potrebbe essere identificato nell’Inter.

Dall’Inter alla Roma: il nuovo portiere di De Rossi

Stiamo parlando di Emil Audero. L’estremo difensore è in prestito dalla Sampdoria all’Inter e non ha trovato grande spazio fino a questo momento. In realtà, Simone Inzaghi l’ha impiegato di recente, nel match contro il Lecce, e ha mantenuto la porta inviolata, ma non è una grande novità per i nerazzurri.

A fine stagione, però, è difficile che la Beneamata – sempre attenta al futuro di Di Gregorio – punti ancora su di lui e se i blucerchiati non dovessero tornare in Serie A, allora sarebbero costretti a farlo partire a prezzo di saldo. Se queste condizioni dovessero verificarsi, allora potrebbe diventare in poco tempo un obiettivo sensibile per la Roma e con un esborso economico non troppo importante. Audero sta crescendo ulteriormente nel percorso a Milano, in cui è in gruppo che lotta per grandi obiettivi.

E poi ha tante stagioni da titolare in Serie A alle spalle e non avrebbe problemi a giocarsi il posto con Svilar, senza pretendere di superarlo nelle gerarchie. Insomma, l’affare sarebbe un vantaggio proprio per tutti.