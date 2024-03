Manchester United: cacciano Ten Hag, pescano il sostituto in Italia

Continuano ad arrivare notizie in merito ai cambi di allenatore che possono esserci in questi prossimi mesi con diverse panchine anche di grandi club pronte a saltare.

Perché c’è l’annuncio per quanto riguarda la situazione del Manchester United che può portare ad un cambio allenatore nei prossimi mesi con la scelta di arrivare ad esonerare Ten Hag per affidare il club inglese ad un nuovo tecnico. Si valutano diverse opzioni che possono diventare concrete con il passare del tempo, perché si va sempre di più verso la possibilità di cambiare tutto in casa Manchester sponda Red Devils dove ci sono delle situazioni veramente particolari che riguardano il cambio che può arrivare da un momento all’altro per la società inglese che sta pensando seriamente di dare una svolta alla propria situazione.

Dopo anni davvero imbarazzanti per i tifosi del Manchester United che sono stati abituati a ben altro, potrebbe arrivare ora la svolta decisiva con un nuovo progetto che può essere avviato dalla società inglese che sta cercando delle nuove soluzioni in vista dei prossimi anni, dove c’è l’obiettivo di provare a vincere di nuovo come una volta. Troppe delusioni accumulate in questi anni ma ora il Manchester United è pronto a cacciare Ten Hag e scegliere un nuovo allenatore che può provare a dare la svolta. Infatti, ci sono degli aggiornamenti proprio in ottica mercato allenatori, dove può esserci qualcosa di diverso nei prossimi anni.

Nuovo allenatore Manchester United: la scelta

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il possibile cambio in panchina del potente club inglese. Perché c’è la possibilità di cambiare tutto in vista dei prossimi anni e cercare di ottenere finalmente dei risultati positivi. Adesso ci sono dei nuovi aggiornamenti proprio sulla situazione di mister Erik Ten Hag che sembra arrivato alla fine del progetto col Manchester United. Il tecnico olandese era arrivato con ben altre aspettative e ora tutto può cambiare.

Ci sono delle novità molto interessanti che riguardano la possibile scelta che andrà a fare il Manchester United andando ad esonerare Ten Hag per affidare la panchina ad un nuovo allenatore. Il manager olandese sta deludendo da anni le aspettative e non sta riuscendo ad ottenere quanto fatto in passato con l’Ajax, per questo sembra destinato a dire addio.

Intanto, con il licenziamento di Ten Hag si può guardare anche in Italia dove piace Allegri che non ha un futuro ben chiaro con la Juventus e proprio in estate può dire addio. Per i Red Devils può essere l’occasione giusta per puntare su di lui.