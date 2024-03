Milan, firma tra pochi giorni: è già rossonero

Il Milan è pronto a chiudere un importante colpo di mercato con i rossoneri che avrebbero trovato l’intesa per la firma del calciatore.

Dopo la vittoria sulla Lazio fondamentale per il cammino verso un posto nella prossima Champions League, il Milan sta preparando la sfida allo Slavia Praga, valida per gli ottavi di Europa League.

Nel frattempo la società è già molto attiva per quello che riguarda il mercato: il club è pronto a chiudere un importante affare già nei prossimi giorni. I rossoneri vogliono giocare di anticipo sia per quello che riguarda gli acquisti sia per i rinnovi di contratto per non trovarsi poi in difficoltà in vista dell’estate.

Proprio un importante rinnovo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con l’accordo che sarebbe stato già trovato e con la data decisa per la firma del contratto. Un gran colpo per il Milan, visto che parliamo di quello che potrebbe essere l’attaccante del futuro, non solo per il club ma anche per il calcio italiano.

Calciomercato Milan, firma ad un passo: colpo rossonero

La notizia è di quelle che fanno molto piacere ai tifosi rossoneri: il Milan avrebbe trovato l’intesa con Francesco Camardaper fargli firmare il primo contratto da professionista. Il 10 marzo la giovane punta compirà 16 anni e potrà firmare il suo primo triennale con il club meneghino che ha intenzione di blindarlo considerato l’interesse da parte delle big nei suoi confronti.

Classe 2008, Francesco Camarda è uno dei pezzi pregiati delle giovanili rossonere ed ha già fatto il suo esordio in prima squadra quando Stefano Pioli si è trovato con il reparto avanzato ridotto ai minimi termini. Autore di moltissimi gol durante il suo percorso nelle giovanili, ora Camarda è un punto fermo della Primavera di Ignazio Abate ed ha attirato l’interesse dei grandi club grazie anche alle ottime prestazioni offerte in Youth League.

Nei giorni scorsi l’agente di Camarda aveva spaventato i tifosi rossoneri affermando di voler valutare attentamente quale fosse la strada migliore per lui. Giuseppe Riso, procuratore del centravanti classe 2008, è in contatto da tempo con la dirigenza rossonera. La firma sul primo triennale della sua carriera dovrebbe arrivare senza grandi problemi ma il Milan vorrebbe evitare un nuovo caso Donnarumma in ottica futura.

Il giovane attaccante potrebbe essere aggregato alla squadra B del Milan in vista della prossima stagione. Il club meneghino infatti avrebbe tutte le intenzioni di seguire il percorso portato avanti da Juventus e Atalanta in questi anni creando una formazione che possa disputare il campionato di Serie C permettendo ai giovani di crescere all’interno di un campionato professionistico.