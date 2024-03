Pagano la clausola di Osimhen: svelato dove giocherà nel 2025

Il colpo di scena riguarda Victor Osimhen, perché la destinazione sarebbe diversa da quella degli ultimi rumors di calciomercato.

Nell’ultimo periodo hanno inciso le parole di Osimhen, tanto quanto è successo poi in campo, considerando i gol trovati – a prescindere dall’ultimo rigore fallito contro la Juventus – da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, dando nuova vita al Napoli con Francesco Calzona in panchina.

Il tema caldo in casa Napoli è legato all’addio di Victor Osimhen nella prossima finestra di calciomercato, con le sue parole che sono state già chiare sulla voglia di lasciare gli azzurri per giocarsi le sue chance altrove, continuando la carriera in una big pronta a vincere la Champions League nel 2025.

Clausola Osimhen: può dire addio subito, destinazione a sorpresa

Può dire addio subito con destinazione a sorpresa, considerando quelli che erano gli ultimi rumors di calciomercato legati al trasferimento al PSG.

Perché, dopo le dichiarazioni di uno dei principali attaccanti delle big d’Europa e il trasferimento di Mbappè al Real Madrid, le cose sembrano cambiate sul futuro di Osimhen, stando a quanto riportano i media inglesi.

Nel corso della recente conferenza stampa di Haaland con il Manchester City, è stato annunciato il possibile addio del norvegese, che libererebbe così un posto al City. E a Manchester, dalle caratteristiche di Haaland, sarebbe perfettamente tracciato l’identikit di Osimhen come nuovo attaccante del Manchester City. Al PSG, infatti, ci finirebbe Haaland, dando modo al Manchester City di prendere il nigeriano grazie alla clausola rescissoria accordata col Napoli.

Osimhen al Manchester City: sogno Premier realizzato

Qualora dovesse essere confermato l’addio di Erling Braut Haaland dal Manchester City, con destinazione al Real Madrid o al Paris Saint-Germain, allora l’effetto domino vedrà per ultimo protagonista Osimhen, che saluterebbe il Napoli attraverso la clausola rescissoria.

Sogno Premier League che verrebbe realizzato dallo stesso Victor Osimhen, calciatore che in più circostanze ha svelato la sua voglia di giocare in Inghilterra, una volta terminato il suo percorso col Napoli, che ha vissuto da capocannoniere e vincitore dello Scudetto 2022/2023, realizzando una vera e propria impresa considerando che per il suo Napoli è solo il terzo Scudetto della sua storia.

Napoli: le cifre della cessione al Manchester City su Osimhen

Stando alle cifre della clausola, che verrebbe infatti pagata dal Manchester City qualora dovesse salutare Haaland, vedrebbe Osimhen partire con destinazione Premier League per ben 130 milioni di euro. Cifre che sono state accordate nel rinnovo, di recente firmato, col Napoli di De Laurentiis. Al club verrebbe concesso dunque di incassare un importante compenso economico – circa 200 milioni – per la cessione di Haaland, riuscendo poi a sostituirlo spendendo pure meno, con Osimhen al Manchester City.