Serie A, altro tremendo infortunio: stagione finita

Non solo Berardi: anche un altro protagonista della Serie A si è fatto male nell’ultimo turno del campionato. Già terminata la sua stagione

Week-end da dimenticare per alcuni dei protagonisti della Serie A. In primis Domenico Berardi, ma non solo. Il capitano del Sassuolo si è fatto male nel match disputato sul campo del Verona, rimediando una lesione al tendine d’Achille che lo obbligherà a restare ai box fino al 2025. Una tegola per il capitano neroverde, che dovrà quindi dire addio al sogno di partecipare all’Europeo in programma a giugno in Germania. Ai box, poi, sono finiti anche il centrocampista del Torino Ivan Ilic (si rivedrà a maggio) e un talento in rampa di lancio, impegnato nella lotta per evitare la retrocessione.

Parliamo di Mohammed Kaba, di proprietà del Lecce. Il 22enne, schierato titolare contro il Frosinone, si è accasciato a terra in seguito ad un contatto di gioco richiamando subito l’attenzione della propria panchina. Lo staff medico, di conseguenza, lo ha quindi sottoposto ad una serie di esami strumentali i cui esiti hanno confermato tutti i timori del club. La risonanza magnetica effettuata presso lo studio radiologico “Quarta Colosso”, stando a quanto riportato nel bollettino diramato dalla società giallorossa, hanno fatto emergere in particolare un “trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Una vera e propria tegola per il francese classe 2001, acquistato ad agosto dal Valenciennes in cambio di 3 milioni e diventato in breve tempo una colonna portante del reparto difensivo giallorosso: già 23, infatti, le apparizioni collezionate fin qui in Serie A di cui 15 da titolare. Ora, invece, ecco l’infortunio che lo farà stare lontano dal rettangolo di gioco per un periodo compreso tra i 5 e i 6 mesi. Un problema in più da gestire per il Lecce, a +2 dal terzultimo posto attualmente occupato dal Cagliari.

L’ultima vittoria dei salentini risale al 2 febbraio (3-2 alla Fiorentina). Da quel momento in poi, la squadra guidata da Roberto D’Aversa è andata incontro a 3 sconfitte consecutive (Bologna, Torino e Inter) e al pareggio con il Frosinone. Un rendimento negativo che, in maniera inevitabile, ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente e spinto l’allenatore a valutare la possibilità di effettuare qualche modifica all’assetto di gioco. Il 10 marzo in città sbarcherà il Verona e non ancora chiaro, al momento, chi andrà a sostituire l’infortunato Kaba.

Domenica scorsa a prendere il suo posto era stato Joan Gonzalez tuttavia D’Aversa può contare pure su Hamza Rafia e Remi Oudin. Una decisione, in tal senso, verrà presa più avanti.