Un gioiello per il Milan: sfida stellare

Il Milan si prepara ad un grande colpo per il calciomercato estivo: sfida stellare, l’annuncio fa felici i rossoneri

Il successo sulla Lazio, non senza polemiche, ha consolidato la qualificazione alla Champions League del Milan. Ecco perché la dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di arricchire la rosa in vista di una stagione che sarà cruciale per il ‘Diavolo’.

Il progetto portato avanti da Gerry Cardinale sta vivendo una battuta d’arresto importante, a maggior ragione dopo una sessione estiva di calciomercato davvero generosa in entrata. Il Milan guarda al futuro, a partire dall’attacco che vedrà con ogni probabilità una vera e propria rivoluzione. Perché nonostante la rete contro la Lazio Noah Okafor ha deluso le aspettative.

Perché Olivier, in scadenza il 30 giugno 2024, è allettato all’idea di un’ultima grande avventura all’estero. Dalla MLS al calcio arabo fino al Brasile: è tutto in ballo, servirà però attendere. Ecco perché nel reparto avanzato che verrà consegnato all’erede di Stefano Pioli ci sarà spazio per un centravanti di primissimo livello.

Annuncio a sorpresa: Milan in pole per il centrale

Il grande investimento verrà fatto lì in primis. Ma non solo. La difesa rossonera è stato il vero tallone d’Achille della squadra rossonera, anche a causa di un mare di infortuni che ha complicato la vita all’allenatore emiliano.

Per questa ragione Moncada e Furlani hanno già scandagliato in lungo e in largo il mercato alla ricerca del nome giusto. Un investimento di talento in grado di arricchire e allo stesso momento svecchiare il reparto: l’annuncio arrivato fa felici i tifosi del Milan.

Simon Kjaer è in scadenza a fine stagione ed il Milan non intende rinnovargli il contratto. Il possibile sostituto del centrale danese potrebbe, a sorpresa, arrivare direttamente dal Portogallo. Ad annunciarlo è stato il giornalista turco Ekrem Konur.

L’esperto di mercato, particolarmente informato sui movimenti in ambito internazionale, su ‘X’ ha rivelato quello che potrebbe essere il primissimo colpo dell’estate rossonera. Il Milan è pronto a sfidare l’Arsenal e sta tenendo d’occhio la situazione riguardante Ousmane Diomande, classe 2003 e nazionale ivoriano.

Il difensore africano ha già collezionato 24 presenze con 2 gol ed 1 assist a referto: i rossoneri sembrerebbero in primissima fila. Secondo Konur, però, anche Newcastle, Chelsea e PSG rimarrebbero molto interessati al ventenne che viene considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Diomande, centrale fisico è molto abile nel gioco aereo, al momento è sotto contratto con lo Sporting fino al 30 giugno 2027 e la sua valutazione oscilla intorno a 40 milioni di euro.