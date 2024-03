Dalla Spagna – Ancelotti nei guai, rischia il carcere: il motivo

Brutte notizie trapelano dalla Spagna per lo storico allenatore di Milan e Real Madrid Carlo Ancelotti, che a quanto pare sarebbe finito in guai abbastanza seri.

L’emiliano rischierebbe infatti anni di reclusione a causa di una bufera giudiziaria nella quale si sarebbe ritrovato direttamente coinvolto da un giorno all’altro. Ovviamente nelle prossime ore il diretto interessato uscirà allo scoperto per fare chiarezza su questa situazione, anche perché sembrerebbe essere tutto fuorché una sciocchezza.

Da capire di conseguenza come si comporterà il Real Madrid, con Ancelotti che rischia di perdere seriamente la sua poltrona qualora le cose dovessero complicarsi da qui a qualche settimana.

Dalla Spagna: Ancelotti rischia il carcere, il motivo

Nel corso di questi ultimi mesi si è parlato tanto del futuro di Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano era conteso fra Real Madrid e Brasile, ma la riconoscenza nei confronti dei Blancos ha portato l’emiliano a legarsi per un’altra stagione alla panchina del club di Florentino Perez. Stando alle ultime notizie, però, nonostante la firma sul rinnovo, Carlo Ancelotti potrebbe non essere l’allenatore del Real Madrid nella prossima stagione qualora dovesse verificarsi quanto trapelato nelle ultime ore dalla Spagna.

Stando infatti a quanto raccontato dal noto portale Relevo, l’italiano sarebbe finito al centro di una questione giudiziaria abbastanza importante, che al momento preoccuperebbe non solo il diretto interessato ma anche tutte le parti in causa indirettamente coinvolte. Carlo Ancelotti rischierebbe infatti di finire in carcere per un’importante evasione fiscale compiuta fra il 2014 ed il 2015.

Più nello specifico, la Procura di Madrid imputa all’emiliano due reati contro l’Erario, che egli rischia di pagare a caro prezzo qualora dovesse essere ritenuto effettivamente colpevole. Al momento ancora nessuna dichiarazione è stata rilasciata da Ancelotti, ma nelle prossime ore l’italiano potrebbe uscire allo scoperto facendo chiarezza su questa delicata situazione, in rispetto non solo dei suoi tifosi ma anche del club per il quale lavora, ovvero il Real Madrid.

Ancelotti in carcere: la Procuda di Madrid chiede anni di reclusione

Carlo Ancelotti è nei guai, considerato il fatto che l’allenatore italiano rischierebbe di andare in carcere. La Procura di Madrid ha infatti chiesto per l’italiano una condanna a quattro anni e nove mesi di reclusione per aver frodato l’erario per oltre un milione di euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro).

Il tutto nasce dal fatto che sebbene Ancelotti abbia affermato di essere fisicamente residente in Spagna ed abbia considerato che il suo domicilio era Madrid, nella sua dichiarazione ha denunciato solo le entrate derivanti dalla remunerazione del lavoro con il Real Madrid, omettendo il reddito corrispondete allo sfruttamento dei suoi diritti d’immagine. Nelle dichiarazioni dell’accusa di può infatti leggere che: “Al fine di evitare la tassazione sugli introiti derivanti da diritti di immagine, l’allenatore avrebbe usato una complessa e conduzione rete di trust e società per canalizzare i guadagni“.