De Zerbi, deciso il futuro: decisione clamorosa

Deciso il futuro di Roberto De Zerbi: ecco dove andrà il tecnico italiano una volta lasciato il Brighton, la decisione è clamorosa

Da quando è arrivato in Inghilterra, Roberto De Zerbi sta facendo grandi cose alla guida del Brighton, riuscendo anche a portare i Seagulls in Europa durante la sua prima stagione.

Nonostante in Premier League sia attualmente al nono posto, l’anno del Brighton resta estremamente positivo calcolando che è arrivata anche la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League dove affronterà la Roma. De Zerbi vuole portare il Brighton il più avanti possibile in Europa e chiudere la Premier League in alta classifica, dopodiché sarà tempo di pensare al futuro che si preannuncia lontano dall’Inghilterra.

Il tecnico italiano è ricercato da tante squadre anche del nostro campionato ed è stato accostato a Milan, Juventus e Roma. Tuttavia, secondo quanto riferito da Fichajes.net, De Zerbi non dovrebbe tornare in Italia ed avrebbe già deciso la sua prossima meta, lasciando tutti di stucco per la decisione presa.

Niente ritorno in Serie A per De Zerbi: il tecnico verso la Liga

Secondo quanto riportato dal noto sito spagnolo De Zerbi è molto vicino ad essere il nuovo allenatore del Barcellona. Come è ormai noto, Xavi lascerà il club blaugrana a fine stagione e lo ha ribadito anche nella sua ultima conferenza stampa, facendo capire come ci siano zero possibilità che cambi idea.

Per sostituirlo, il Barcellona ha stilato una lista con vari candidati ed il tecnico italiano è in pole visti i risultati ottenuti da quest’ultimo alla guida del Brighton. De Zerbi, però, è legato al club inglese da un contratto fino al 2026 e per portarlo via dall’Inghilterra, i catalani dovrebbero pagare la clausola rescissoria di 15 milioni di euro, cifra che il Barcellona dovrà valutare se spendere o meno.

Non è un mistero, infatti, che il club spagnolo non navighi in acque tranquille dal punto di vista finanziario e solo al termine della stagione potrebbe prendere una decisione definitiva. Tuttavia, Il Barcellona non intende lasciarsi scappare De Zerbi e sarebbe intenzionato a trattare con il Brighton per ottenere uno sconto sulla clausola.

Sul tecnico italiano c’è anche l’interesse del Liverpool che è a caccia del sostituto di Jurgen Klopp e pure i Reds sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria per liberarlo dal Brighton. Per questo motivo, i blaugrana sanno che non possono permettersi di tentennare troppo e chissà che non decidano di anticipare i tempi, prendendo subito contatto con il club inglese per beffare la concorrenza.