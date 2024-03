Juve, Giuntoli sorprende tutti: affare dalla Serie B

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli potrebbe stupire tutti e piazzare un colpo direttamente dalle serie inferiori: occhi su un ragazzo di grandi prospettive

Dal calciomercato ci si può aspettare di tutto e, a volte, anche affari che sulla carta sembrano improbabili diventano possibili con le giuste condizioni. Negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere la Juventus interessata a grandi nomi del nostro o degli altri campionati, per portare a casa giocatori già pronti con il progetto di tornare subito a vincere.

I bianconeri, però, sembrano essere interessati anche ad alcuni calciatori provenienti da campionati inferiori ma che potrebbero dire la loro anche in Serie A. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre stato molto attento da questo punto di vista, riuscendo spesso a scovare ragazzi interessanti e profili con ampi margini di miglioramento per rinforzare le squadre per le quali ha lavorato.

Uno dei campionati più ricchi di talento e di giocatori interessanti da questo punto di vista è sicuramente la Championship, la seconda serie inglese dalla quale sono spesso arrivati giocatori di grande spessore e qualità.

Juventus, occhi in Serie B inglese: possibile colpo dal Leeds

L’ultimo nome finito sulla lista dell’ex dirigente di Carpi e Napoli sarebbe quello di Pascal Struijk, difensore centrale in forza al Leeds United ma cresciuto, tra le altre, anche nelle giovanili dell’Ajax, squadra famosa per l’attenzione e la capacità nello scovare e nel far crescere giovani talenti.

Arrivato in Inghilterra nel 2018, il classe 1999 ha passato un paio di stagioni nelle giovanili dei Peacocks con qualche apparizione in prima squadra, affermandosi come importante elemento in uscita dalla panchina durante il vittorioso campionato 2019-2020 che ha fatto guadagnare alla squadra la promozione in Premier League.

Ha esordito l’anno successivo da titolare nella massima serie inglese alla prima giornata contro il Liverpool, in una partita persa 4-3, affermandosi presto come titolare e trovando la prima rete contro l’Arsenal. Nel corso delle stagioni è diventato un titolare importante per i Whites, sia come difensore centrale che in altri ruoli.

È infatti in grado di muoversi bene anche da mediano davanti alla difesa, vista la sua fisicità e la buona tecnica che gli permette di impostare bene l’azione, e da terzino sinistro, ruolo che ha ricoperto all’occorrenza dopo l’infortunio del compagno di squadra Junior Firpo. Sono 23 le apparizioni finora in campionato per lui condite da 3 reti prima di un infortunio dal quale, però, dovrebbe rientrare a breve. La sua valutazione si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro, cifra che, per la Juventus, non dovrebbe essere un grosso problema raggiungere per portare a casa un giovane di buonissimo livello e ottime prospettive.