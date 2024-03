Scambio con Brahim Diaz: mega intreccio col Milan

Il Milan rischia di essere una delle principali protagoniste della prossima sessione di mercato con Brahim Diaz al centro di un mega scambio

Una stagione, quella in corso, che il Milan vuole chiudere nel migliore dei modi: i rossoneri proveranno a conquistare il secondo posto in campionato ed arrivare in fondo in Europa League. Per quanto riguarda il futuro, la società vuole rinforzare la rosa in modo da poter competere per lo scudetto.

Il Milan, nel prossimo mercato estivo, potrebbe essere grande protagonista e non è da escludere un mega intreccio di mercato con Real Madrid e Bayern Monaco. I bavaresi, come riportato da Elnacional, rischiano seriamente di dire addio ad Alphonso Davies, che ha un contratto in scadenza nel 2025 e, salvo colpi di scena, non sono previsti incontri per il rinnovo.

La stagione di Davies, fino a questo momento, non la si può definire propriamente positiva ma resta comunque uno dei migliori nel suo ruolo, un calciatore che forse non ha mantenuto le mirabolanti promesse di quando era un adolescente ma che comunque ha dimostrato enorme affidabilità e ha ancora tanti margini di crescita, essendo nato “solo” nel 2000. Il suo eventuale arrivo a Madrid permetterebbe al club spagnolo di rinforzare una zona del campo dove uno come l’esterno canadese farebbe molto comodo.

Bayern, non solo Brahim Diaz: occhi su Theo Hernandez

Dal punto di vista economico si parla di 55 milioni di euro, ma il Bayern Monaco potrebbe accettare di inserire nella trattativa il cartellino dell’ex Milan Brahim. Il giocatore sta disputando una stagione di buonissimo livello ritagliandosi un ruolo importante in un club ricco di campioni. Il Bayern segue Brahim Diaz dai tempi del City e nella prossima sessione estiva potrebbe tentare nuovamente l’affondo.

Il possibile intreccio di mercato non coinvolgerebbe soltanto Alphonso Davies e Brahim Diaz: il Bayern Monaco, qualora dovesse perdere il canadese, avrebbe la necessità di rinforzare la corsia di sinistra e potrebbe chiedere Theo Hernandez al Milan. Il francese è uno dei giocatori più importanti nella rosa rossonera e il suo contributo è fondamentale alla causa milanista.

Theo Hernandez ha un contratto in scadenza nel 2026 e la società rossonera non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare: il rischio è quello di ricevere la classica offerta irrinunciabile che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Situazione da monitorare anche se, al momento, si tratta di una semplice indiscrezione di mercato: i tifosi rossoneri sperano, ovviamente, di non dover rinunciare ad un giocatore fondamentale per il futuro del Milan.