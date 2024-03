Serie A in tv: mazzata DAZN, cambia tutto

Per DAZN piove dal cielo una vera e propria doccia fredda: la decisione è stata presa all’improvviso e in maniera del tutto inaspettata! C’è la ricostruzione che spiega l’intera vicenda.

La Serie A continua a gonfie vele con gli appuntamenti della stagione 2023/24 ma a colpire è stata la decisione presa da un personaggio molto in vista del nostro calcio e una delle guide principali del campionato italiano. A pagarne le conseguenze è stato e sarà DAZN.

L’intera vicenda si è svolta al termine di Napoli-Juve ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In primis, Pierluigi Pardo ha fatto sapere ai telespettatori collegati: “Non vedrete interviste dei tesserati del Napoli in questa diretta perché la società ha deciso di non intervenire ai microfoni di Dazn. Siamo molto dispiaciuti per tutti i nostri telespettatori”.

E poi la conferma è arrivata dallo stesso Aurelio De Laurentiis quando, a fine partita in sala stampa, ha affermato: “Abbiamo chiuso con Dazn, da adesso parleremo solo con Sky e la Rai”. Insomma, una situazione che nessuno si sarebbe aspettato e che ha tutto un retroscena come motivazione.

De Laurentiis duro in tv: ora DAZN valuta azioni legali

Il Napoli ha battuto la Juventus di Massimiliano Allegri al ‘Maradona’ nel match valido per la 27ma giornata di Serie A. Una serata trionfale per gli azzurri, ma nonostante questo il malumore di Aurelio De Laurentiis non è certamente passato inosservato. Tanto che il presidente del club azzurro, al termine del big match, ha appunto dichiarato in maniera netta e senza lasciare spazio a spiegazioni ufficiali: “Abbiamo chiuso con ‘DAZN’, parleremo solo con ‘Sky’ e la ‘Rai'”.

Il motivo sarebbe la presunta invadenza delle telecamere nel tunnel che porta verso gli spogliatoi, per il cosiddetto ‘arrivo delle squadre’, ma non solo. L’operatore che lavorava per DAZN è stato redarguito pubblicamente dal patron azzurro, come da video “beccato” dalla CBS: “Via subito, fuori dai c***ni!”, ha sbottato ADL, poi la successiva decisione di ‘punire’ l’emittente negandogli le interviste dei tesserati.

Il retroscena su questo episodio l’ha svelato ‘TuttoSport’ e andrebbe ben oltre la semplice arrabbiatura momentanea. A quanto pare De Laurentiis addebita all’ingerenza di DAZN l’assurdo orario di Napoli-Atalanta, prevista dopo la sosta per le Nazionali. Si giocherà sabato 30 alle 12.30, un orario che metterebbe in difficoltà il Napoli anche perché mister Calzona, che è anche CT della Slovacchia, tornerà a Napoli solo giovedì e quindi avrà solo un paio di giorni per preparare la squadra.

Ma al board dirigenziale di DAZN la decisione del Napoli non è andata giù, anche perché c’è tanto di contratto della Lega che tutela l’emittente e prevede che i tesserati debbano parlare nel pre e nel post-partita. Adesso si prevedono azioni legali, anche se la Lega attiverà i suoi canali diplomatici per ricomporre la frattura e far sì che tutto si risolva in maniera pacifica. Auspicabile, visto che già c’è tanta tensione in giro per tanti altri motivi.