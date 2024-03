Addio Sarri, in panchina arriva un ex: c’è la svolta

Aggiornamenti riguardo il futuro dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri: Lotito pensa ad un ex per sostituire il tecnico.

Si alimentano le voci di una separazione fra la Lazio e Sarri. Ecco la decisione di Claudio Lotito sul sostituto. Il presidente dei biancocelesti è già in contatto con diversi allenatori, alcuni dei quali hanno vestito già da calciatore la maglia della Lazio.

L’eliminazione dalla Champions ha lasciato l’amaro in bocca alla Lazio. Troppa la differenza con i tedeschi che hanno surclassato i biancocelesti. La gara d’andata aveva illuso la compagine biancoceleste, che al ritorno ha perso con un netto 3-0. Ciò ha messo in discussione l’operato del tecnico che – a detta di molti commentatori sportivi – non è riuscito a ribaltare tatticamente la situazione. Intanto, arrivano nuove voci sull’addio di Sarri dalla Lazio.

Esonero Lazio Sarri: le ultimissime notizie

Continuano, infatti, a circolare indiscrezioni su l’addio di Sarri dalla Lazio. Dopo il Bayern lo stesso allenatore ha risposto a questa domanda in maniera evasiva, non chiudendo le porte a questa ipotesi.

Toccherà a Claudio Lotito sciogliere il bando della matassa e chiarire, al più presto la situazione. Intanto, già iniziano a circolare i nomi dei possibili allenatori che potrebbero fare a caso della Lazio per la prossima stagione.

Tra questi, ci sono anche quelli di ex giocatori che hanno scritto pagine importanti con la maglia dei biancocelesti. Lotito, infatti, per la panchina della Lazio valuta anche la candidatura di Conceiçao, Scaloni e Almeyda.

Un ex torna alla Lazio? In lizza Conceiçao, Scaloni e Almeyda

A fare il punto della situazione riguardo il futuro di Sarri alla Lazio è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il quotidiano ha sottolineato l’impegno di Lotito con Sarri, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Non sarà facile trovare la quadra visto che in ballo ci sono 10 milioni lordi. Lo strappo dell’ultimo periodo, fra l’allenatore e il patron, indurrebbero le parti a trovare un accordo per la rescissione a fine stagione. Manca una strategia e un piano per il futuro. Ecco perché al termine del campionato potrà avvenire la svolta in casa Lazio. Intanto, circolano i nomi degli allenatori che sono in orbita Lazio: da Tudor a Palladino fino a Gilardino, passando per gli ex Conceiçao, Scaloni e Almeyda, che ha vinto il campionato in Grecia con l’AEK Atene.