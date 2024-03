Bomber con lo sconto: al Milan per ‘soli’ 40 milioni di euro

Il Milan a caccia del bomber del futuro: rossoneri all’assalto, il giocatore può arrivare al prezzo di 40 milioni di euro

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, da giocatore, ha dato l’input ai rossoneri per risollevarsi da diverse annate difficili e tornare in auge nel calcio italiano e internazionale. La speranza dei tifosi del Diavolo è che lo stesso possa accadere adesso che lo svedese è entrato a pieno titolo nella dirigenza milanista. E le premesse, da questo punto di vista, sembrano incoraggianti.

Ibra lavorerà spalla a spalla con il numero uno di Red Bird, Gerry Cardinale, che ha mostrato da subito di volersi avvalere di tutte le capacità dell’ex attaccante. Che metterà al servizio della causa tutta la sua esperienza e il suo carisma, nonostante sia al primo ruolo dirigenziale in carriera, per costruire un grande avvenire per il mondo Milan.

Le ambizioni della coppia sono state chiarite nelle recenti rispettive dichiarazioni, dobbiamo prepararci ad assistere a un mercato importante da parte dei rossoneri nella sessione estiva. Tanti cambiamenti in vista, primo tra tutti quello che potrebbe riguardare l’allenatore. Anche se Stefano Pioli è ancora in corsa per guadagnarsi la conferma, in caso di risultati soddisfacenti da qui a fine stagione.

Milan, ritorno di fiamma per David: così si può fare

Sarà poi il momento di intervenire sulla rosa, che ha dimostrato un buon potenziale ma qualche lacuna. Uno degli interventi avverrà certamente in attacco, dove non si sa ancora se Giroud rimarrà in rossonero. Ma in ogni caso il francese sta mostrando qualche limite legato all’età e anche se dovesse essere confermato, farebbe da sparring partner per un attaccante più giovane.

Il Milan pare intenzionato a tornare su Jonathan David, profilo già attenzionato nelle passate sessioni di mercato. E che potrebbe giungere a Milano in estate sfruttando una congiuntura favorevole.

Il canadese andrà in scadenza di contratto con il Lille nel 2025, il rinnovo sembra lontano. Per il club francese, in estate ci sarà dunque l’ultima occasione di monetizzare adeguatamente dalla sua cessione. Secondo i recenti rumours di mercato, la quotazione dell’attaccante dovrebbe scendere da 60 milioni a 40 milioni, una cifra abbordabile per le casse milaniste.

In queste stagioni, David ha mostrato un rendimento affidabile, che lo renderebbe il profilo ideale per la prima linea del Diavolo. Che potrebbe inoltre sfruttare gli ottimi rapporti con il Lille per assicurarsi l’affare.