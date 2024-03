Cessione Milan: più di mezzo miliardo, ecco la nuova proprietà

Cessione Milan da oltre mezzo miliardo, secondo quanto ricostruito questa mattina sulla vicenda che sta riguardando la società rossonera.

Perché c’è tempo di cambiamento in casa Milan, con Gerry Cardinale che ha parlato della volontà di cedere alcune delle sue quote per poter rifinanziare la società rossonera, finita in un problema non da poco, per quanto riguarda il debito da estinguere con il gruppo Elliot.

Ha svelato quelli che sono i fondi interessati al Milan, tenendo presente che la RedBird vuole restare al centro del progetto. Perché c’è chi ha intenzione di entrare dalla porta principale nel calcio italiano, segnando per sempre la storia della Serie A, con quella che diventerebbe la primissima società con dei fondi enormi, al pari di Manchester City, Paris Saint-Germain e altre tra le più ricche squadre al mondo.

Milan: Cardinale cerca investitori, la notizia in mattinata

Arrivano nuove notizie sulla faccenda Milan, che riguarda la cessione del club rossonero o comunque delle quote di minoranza, secondo quelle che sono le intenzioni di Gerry Cardinale.

Lo stesso numero uno dei rossoneri non avrebbe alcuna intenzione di perdere il suo Milan tant’è che si è ritrovato costretto a rifiutare le proposte da parte del fondo PIF e degli altri investitori, come quello dell’Investcorp.

Fondi interessati però non mancano e Cardinale vuole farsi trovare pronto, andando a cercare investitori precisamente in Medio Oriente, dove sarebbero disposti a comprare le quote del Milan anche se in minoranza. Ciò permetterebbe al club di “respirare” in questo momento di caos finanziario che sta vivendo la società rossonera, che sta fronteggiando i costi del progetto sul nuovo stadio del Milan.

I nuovi investitori dal Medio Oriente: il Milan cambia proprietà

Cambio della proprietà del Milan secondo quanto ricostruito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, col tema principale che riguarda la possibilità di vedere i rossoneri in una partnership in Medio Oriente. I contatti con il fondo PIF in Arabia Saudita ci sono stati, ma tutto sarebbe stato concluso con un nulla di fatto e il motivo è legato al fatto che gli investitori sauditi, hanno voglia di prendersi tutto il Milan, al contrario di quanto vuole per il proprio futuro Gerry Cardinale.

Le cifre del rifinanziamento del Milan: mezzo miliardo in ballo

Più di mezzo miliardo in ballo per il Milan, precisamente le cifre del rifinanziamento del prestito sono di 665 milioni, che dovranno essere rimborsati ad Elliot per il prestito. Stesse cifre che potrebbero essere finanziate dai nuovi soci, dal Medio Oriente. È questo ciò che cerca il Milan, almeno ad oggi, stando alle intenzioni di Cardinale.