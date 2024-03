La figlia di Balotelli lascia tutti senza fiato: avete visto come è diventata?

Mario Balotelli è legatissimo alla figlia avuta con Raffaella Fico che sta crescendo in modo incredibile. Le ultime immagini parlano da sole

La bellissima Pia è sempre con la madre e ormai sono diventate due gocce d’acqua, tanto che qualcuno le potrebbe scambiare addirittura per sorelle. Su Instagram proprio la madre ne ha dato dimostrazione.

La carriera di Mario Balotelli sta proseguendo in Turchia e più precisamente all’Adana Demirspor, dove è tornato a settembre del 2023 al termine di un’esperienza non felicissima in Svizzera, tra le fila del Sion. L’ex giocatore dell’Inter ha collezionato in questo campionato 9 presenze e ha messo a segno 5 gol, un bottino non male per la SuperLig turca e per un giocatore che ormai viaggia per i 34 anni.

Sul suo talento non si è mai discusso, mentre purtroppo sulle scelte professionali e sulla professionalità qualcosa da ridire ci sarebbe. Negli ultimi anni è passato due volte dalla Turchia, dopo aver riprovato in Italia con la maglia del Brescia ed essere stato tesserato dal Sion. Il suo gol più bello, da un po’ di tempo a questa parte è però Pia, la bellissima figlia avuta nel 2012 da Raffaella Fico.

I due non hanno avuto una relazione molto lunga e si sono separati praticamente con la nascita della bambina, conosciuta due anni dopo dal padre.

Pia Balotelli, la figlia di Mario cresce alla grande: la bellissima foto con Raffaella Fico fa impazzire i fan

Ora le cose tra Mario e Pia Balotelli vanno molto meglio. La ragazzina ha 11 anni e vive con la mamma a Napoli, dove ogni tanto il calciatore va a farle visita. Rapporti più sereni e distesi che hanno migliorato il feeling familiare. Pia assomiglia in modo incredibile alla madre, ma ha “strappato” qualche tratto somatico anche al padre, in un mix che appare davvero perfetto.

Raffaella Fico ha mostrato recentemente sui social una foto con la figlia, mentre si trovavano niente di meno che a Parigi in vacanza. Le due appaiono abbracciate e sorridenti, in un perfetto quadretto familiare. L’ex concorrente del GF Vip ha cresciuto la bambina da sola per i primi due anni di vita, visto che l’ex calciatore di Milan e Inter non l’aveva inizialmente riconosciuta. Dopo aver svolto il test del DNA, però, Mario ha adempiuto a tutti i suoi compiti, recuperando anche un buon rapporto con la sua ex fidanzata.

La stessa Raffaella ha ammesso come ora i due si sentano spesso e abbiano ripreso a parlare di tutto, quasi come due fratelli. Balotelli si è ricostruito una vita e ha avuto altre compagne, diventando anche padre una seconda volta nel 2017, del piccolo Lion.