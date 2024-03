La Juve scarica Miretti: scambio bomba in Serie A

La Juventus sta pensando a uno scambio incredibile in Serie A per arrivare al suo grande obiettivo di mercato: verrebbe così coinvolto Fabio Miretti

La Juventus deve necessariamente ritrovare la giusta grinta e il giusto carattere per affrontare l’ultima parte di stagione che resta ancora da disputare. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Allegri ne ha vinta una, pareggiata un’altra e perse tre. Numeri questi che l’hanno inevitabilmente allontanata dalla vetta della classifica dove l’Inter è andata a +15. Il tecnico lavora perciò sul campo, mentre la società lavora in ottica mercato e pensa a uno scambio con Fabio Miretti per arrivare al suo obiettivo principale.

I tifosi della Juve, dopo metà della stagione trascorsa con pochissimo distacco dall’Inter, non possono essere contenti delle ultime giornate e dei risultati che la squadra ha ottenuto. Sono stati persi troppi punti. E la ‘paura’ ora come ora è che, senza Rabiot (che ha riportato una lussazione alla falange del primo dito del piede destro) e McKennie (fermo per una lussazione alla spalla), la squadra possa fare ancora più fatica.

Contro il Napoli, nel match perso al Maradona, la loro assenza si è vista. Anche se i bianconeri sotto porta hanno avuto anche parecchia sfortuna soprattutto con Dusan Vlahovic che non ha capitalizzato le occasioni che ha avuto. A tal proposito, Fabio Miretti non è riuscito a mettersi particolarmente in mostra e la Juventus sta ragionando sul suo profilo per il futuro. Potrebbe anche finire in uno scambio per un altro profilo di Serie A. I dettagli.

La Juventus vuole Koopmeiners e pensa a Miretti come ‘carta di scambio’: ecco l’idea di Giuntoli

Il giornalista Rudy Galletti, tramite il suo profilo ufficiale ‘X-Twitter’, ha reso noto che: “La Juventus tiene sempre d’occhio Koopmeiners, obiettivo principale per rinforzare il proprio centrocampo. Stanno pensando di avvicinarsi all’Atalanta per verificare gli spazi della trattativa”. Ed è proprio in questo discorso che rientrerebbe il classe 2003 bianconero. “La Juve – si legge – potrebbe provare a inserire un giocatore nell’affare per abbassare il prezzo: l’ apprezza Miretti“.

L’Atalanta non cederà infatti facilmente Teun Koopmeiners, grande certezza del suo centrocampo, e la Juventus dovrà tentare tutte le strade possibili per cercare di abbassare il prezzo. La richiesta è di almeno 60 milioni di euro. La Vecchia Signora vorrebbe perciò provare a inserire Miretti come contropartita per abbassare il prezzo del cartellino dell’olandese ma per il momento non c’è ancora stata nessuna offerta formale.