L’Atletico lo svende: Milan pronto ad approfittarne con i soldi di Leao

Oramai ai margini del progetto tecnico del Cholo Simeone, l’attaccante potrebbe essere letteralmente svenduto dall’Atletico Madrid nel prossimo calciomercato estivo.

Essendo un profilo di caratura internazionale, il giocatore non avrebbe chissà quante difficoltà nel trovarsi una nuova squadra, che stando alle ultime notizie potrebbe essere a sorpresa il Milan. Il diavolo è infatti da tempo sulle tracce del Colchonero, che potrebbe sbarcare in Serie A solo nel momento in cui il club meneghino vendesse Rafael Leao.

L’uscita del portoghese rappresenterebbe essere infatti una condizione essenziale affinché quest’operazione possa andare in porto, visto che grazie i soldi ricavati dalla sua cessione il Milan riuscirebbe a permettersi tutti i costi possibili dell’affare con l’Atletico Madrid.

L’Atletico Madrid lo svende: Milan pronto ad approfittarne

La stagione deve ancora volgere al termine, eppure il calciomercato già si starebbe iniziando a prendere la scena a diversi mesi dall’ufficiale inizio della prossima sessione estiva di trasferimenti. Tutto questo perché l’Atletico Madrid avrebbe deciso di compiere una vera e propria rivoluzione svenendo alcuni giocatori della sua rosa, oramai ai margini del progetto tecnico e sportivo dei Colchoneros.

Molti di questi, essendo profili di caratura internazionale, farebbero ovviamente comodo a tantissimi club in giro per il mondo, come ad esempio il Milan, che starebbe seriamente monitorando la possibilità di ingaggiare nel prossimo calciomercato estivo uno degli esuberi della rosa del Cholo Simeone. Ad oggi, considerati i costi dell’operazione, è forse meglio che il diavolo si sposti su altri obiettivi, ma qualora Rafael Leao dovesse essere ceduto la società di via Aldo Rossi avrebbe abbastanza liquidità a disposizione per potersi permettere le spese di quest’affare.

Stando dunque a quanto riportato dal noto portale spagnolo Relevo, il Milan potrebbe sfruttare la separazione fra l’Atletico Madrid e Memphis Depay per far sbarcare finalmente in Italia l’attaccante olandese, già obiettivo del diavolo in passato e che ora ha una valutazione di 12 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.

Milano-Madrid, asse caldissimo: non solo Depay, quante opportunità dall’Atletico

Memphis Depay è stato messo all’uscio della porta dall’Atletico Madrid, ed il Milan potrebbe sfruttare questa separazione per rinforzare il proprio attacco nel prossimo calciomercato. L’attaccante olandese non sarebbe però l’unica opportunità che il diavolo, così come tanti altri club in giro per l’Europa ed il mondo, potrebbe cogliere dai Colchoneros.

Stando a Relevo, infatti, il club di Madrid sarebbe pronto a cedere senza troppi fronzoli nel prossimo calciomercato anche Angel Correa e Saul Ninguez, ai quali si vanno ad aggiungere anche Koke (difficile se non impossibile) e Mario Hermoso, entrambi con il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Insomma, l’Atletico Madrid si prospetta essere un vero e proprio discount nella prossima sessione estiva di trasferimenti, ed il Milan potrebbe essere uno di quei club che ci andranno a fare la spesa.