Luis Alberto lascia la Lazio: trattativa iniziata

Momento sempre più delicato in casa biancoceleste: la società rischia di perdere i suoi giocatori cardine, sarà rivoluzione?

Dopo una scorsa stagione strepitosa, forse addirittura al di sopra di ogni miglior auspicio, la Lazio sta faticando molto in campionato quest’anno. Il secondo posto alle spalle del Napoli raggiunto poco meno di 10 mesi fa, aveva consentito ai biancocelesti di raggiungere la tanto sperata qualificazione in Champions League: traguardo fondamentale non solo per il prestigio, ma anche per rimpinguare le casse societarie e migliorare l’organico.

Ai premi per la partecipazione alla competizione europea più importante vanno aggiunti anche i 40 milioni incassati dalla vendita del trascinatore delle scorse stagioni, Sergej Milinkovic-Savic. Con tutto questo tesoretto Maurizio Sarri sperava di poter avere ampio margine di scelta sul mercato e di poter indicare i giocatori a lui più congeniali.

Ma come ripetuto più volte nelle interviste dall’allenatore toscano, le sue richieste non sono state accolte. Gli arrivi sono stati tanti numericamente, ma ad esclusione di Guendouzi che ha convinto e si è conquistato il posto da titolare inamovibile, gli altri innesti stanno continuando a faticare molto. E la situazione di classifica, al momento, parla chiaro: nono posto e addirittura 11 punti di distacco dal Bologna quarto. Un’enormità.

Luis Alberto lascia la Lazio: trattativa avanzata

Ma i problemi di risultati non sono gli unici che possono scombussolare l’ambiente biancoceleste. In estate, infatti, potrebbe verificarsi una vera e propria rivoluzione, con diversi giocatori cardine pronti a lasciare la capitale.

Se Felipe Anderson (probabilmente il giocatore preferito di Sarri) è ormai con un piede e mezzo fuori dalla porta non avendo rinnovato il contratto in scadenza a giugno, anche la posizione di Ciro Immobile è tutt’altro che solida. L’attaccante è stato più volte accostato all’Arabia Saudita e un’eventuale offerta irrinunciabile verrebbe accolta.

Ma nelle ultime ore anche una terza colonna biancoceleste sembra sul piede di partenza: si tratta di Luis Alberto. Il rapporto tra lo spagnolo e l’allenatore è stato un po’ burrascoso in passato, ma il numero 10 è sicuramente un titolare e il giocatore con maggior qualità nel centrocampo laziale.

Nonostante questo, però, la sua avventura potrebbe chiudersi nei prossimi mesi. Secondo i media spagnoli, infatti, il giocatore potrebbe tornare in patria: non ha mai nascosto la volontà di tornare in Liga, e al momento c’è una squadra interessata a lui, una squadra che lui conosce molto bene: il Siviglia. Gli andalusi, che stanno affrontando una stagione difficile, sognano il suo ritorno a casa per aumentare la qualità della loro rosa nella prossima stagione: i 5 gol e i 4 assist finora realizzati dallo spagnolo sono un ottimo biglietto da visita.