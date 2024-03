Svolta Allegri, firma a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus

Svolta per Max Allegri è pronto a firmare a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus: sembra essere deciso il suo futuro, non ci sono più dubbi

Il futuro di Massimiliano Allegri è secondo in molti in bilico: non si sa ancora se la prossima stagione sarà ancora in sella alla Juventus o se si opterà per l’addio. Negli ultimi giorni si è discusso sempre con più insistenza su cosa ne sarà del tecnico livornese e specialmente della panchina bianconera nel prossimo campionato. Ne hanno parlato un po’ tutti: da Giuntoli all’agente dello stesso Allegri, ma nessuno si è sbottonato più di tanto.

Specialmente dal lato juventino. Mentre il procuratore è stato più duro parlando di “non vedo cosa potrebbero inventarsi in società per cacciarlo“ alludendo ai buoni risultati fin qui conseguiti, al di là dell’ultimo mese che non è stato il massimo. Proprio lì è tornato tutto in discussione perché effettivamente fino a gennaio sembrava essere scontata la conferma per l’allenatore bianconero.

Alla fine saranno i risultati a stabilire tutto. Sempre che non sia il tecnico a decidere di fare un passo indietro e salutare tutti, considerando il suo lungo ciclo a Torino concluso. Anche perché, stando a ciò che filtra, le proposte che stanno arrivando potrebbero non lasciarlo felicissimo.

Svolta per Allegri: firma a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, i dettagli

Secondo alcune voci la Juventus avrebbe in realtà già proposto il rinnovo del contratto al proprio allenatore per un ulteriore anno rispetto alla scadenza attuale (2026 anziché 2025). Quello che fa titubare l’ex Milan è la parte economica. Non più 7 milioni di euro più 2 di bonus a stagione ma 4,5 milioni più bonus per arrivare ad una cifra massima di 6.

Si tratterebbe di un vero e proprio passo indietro sull’ingaggio, la dimostrazione della nuova politica della società che ha deciso di giocare al ribasso per tutti, anche per i big. Giocatori o allenatore non fa differenza: non ci saranno più spese folli, né in entrata né sui rinnovi. Bisogna scongiurare di ricadere negli errori del passato, per questo motivo si procederà con estrema cautela e parsimonia sul costo degli stipendi.

Il tecnico sta riflettendo dunque se accettare o meno questa proposta e sembra propendere per il sì. Presto potrebbe esserci la svolta con la fumata bianca da parte del livornese. Resta comunque viva la possibilità di un cambio allenatore con Thiago Motta che attualmente è il primo nome sulla lista di Giuntoli in caso di nuovo progetto e addio del livornese.