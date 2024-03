Dalla Juve al Milan: 17,5 milioni di euro

La stampa sportiva parla di un possibile interessamento del Milan per un calciatore che sa giocare ovunque. È giovane e molto bravo

Il calciomercato che si aprirà nel corso della prossima estate presenterà delle situazioni particolari. Nel senso che avranno luogo dei cambi di maglia a modo loro clamorosi e capaci di fare rumore. Come ad esempio quello praticamente già concluso che porterà Piotr Zielinski a lasciare il Napoli per accasarsi all’Inter.

in questa situazione il trasferimento avrà luogo a parametro zero. In altre situazioni invece balleranno delle cifre importanti. Ed in particolare sembra profilarsi una possibile trattativa che riguarda un elemento il quale sembra piacere molto al Milan.

Si tratta di un calciatore che invece i media avevano avvicinato alla Juve, ma sembra che i rossoneri ora stiano calcando maggiormente la mano pur di portarlo in rossonero.

Il suo talento è chiaro a tutti coloro che lo hanno visto giocare, e il suo potenziale è ancora tutto da esplorare. Con la sua giovane età e la sua esperienza internazionale, il giocatore in questione potrebbe davvero essere un colpo vincente per qualsiasi squadra che decida di puntare su di lui.

Prima alla Juve e poi al Milan: tutti i dettagli

Basti dire che, oltre a Juventus e Milan, lui ha suscitato l’interessamento anche di altri club. Soprattutto inglesi e francesi. La giovane età, la duttilità ed anche la personalità espressa in campo ne fanno un giovane più che promettente già per l’immediato futuro.

Lui è Archie Brown, giovane laterale inglese che gioca in Belgio, nel Gent. Lì è approdato dagli svizzeri del Losanna, che a loro volta lo avevano prelevato dal Derby County. Archie Brown è una pedina polivalente, che sa disimpegnarsi in più ruoli in difesa.

Il suo ruolo naturale è quello di terzino sinistro. Ma il fluidificante britannico sa giocare anche lontano dalla fascia, come difensore centrale in entrambi i posizionamenti di uno schieramento a 4. Inoltre Archie Brown può essere impiegato pure come esterno sinistro di centrocampo.

Il Chelsea ed il West Ham sembrano essere le squadre più interessate a Brown, con anche Nizza e Lione che starebbero a loro volta monitorando da vicino la situazione. La concorrenza sarà dura, ma se Brown continuerà a giocare ad alti livelli potrebbe attirare l’interesse di ancora più club in giro per l’Europa.

Con il Chelsea che cerca un sostituto per Ben Chilwell ed il West Ham bisognoso di un rimpiazzo per Aaron Cresswell, Archie Brown sembra essere il candidato ideale per entrambe le compagini. La sua versatilità e la sua capacità difensiva potrebbero davvero fare la differenza in una squadra che cerca di rinforzare il reparto difensivo.

Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione in estate e se Archie Brown deciderà di cambiare squadra per continuare la sua crescita professionale. In ogni caso, sembra che il giovane difensore abbia un futuro brillante di fronte a sé e potrebbe presto diventare un nome familiare nel calcio europeo.

Da par suo anche al Milan serve gente per rinnovare il reparto arretrato. Il contratto di Brown è in scadenza a giugno 2027 però, e questo dà modo al Gent di potere fissare il prezzo senza molte possibilità decisionali per i potenziali acquirenti, in sede di trattativa.