Due per uno in Serie A: lo scambio che conviene all’Inter

Svolta improvvisa per il calciomercato dell’Inter in vista dell’estate: spunta lo scambio due per uno in Serie A

L’Inter viaggia spedita verso il suo 20mo e meritatissimo Scudetto. Una cavalcata eccezionale quella della squadra di Simone Inzaghi che, tuttavia, è già attento ai prossimi mesi: il calciomercato estivo, in tal senso, è pronto a riservare più di una novità.

Al di là delle potenziali cessioni per fare cassa e finanziare il mercato, come Denzel Dumfries da tempo designato per lasciare l’Inter, Marotta e Ausilio sono tornati a pensare ad una questione importante. Tra presente e prospettiva, l’Inter avrà bisogno di un nuovo grande portiere.

Nella scorsa sessione estiva di mercato la dirigenza ha stravolto i pali nerazzurri. La cessione di Onana è stata una manna dal cielo, soprattutto dal punto di vista economico: arrivato a zero, ha fruttato una plusvalenza netta di quasi 60 milioni.

E il 35enne Yann Sommer, costato nemmeno 7 milioni, ha spiazzato tutti: un rendimento da vero big che ha salvato in diverse occasioni la porta interista. Come vice è giunto Emil Audero, in prestito dalla Sampdoria e che ha visto il campo in sole tre occasioni.

Caccia al portiere: nuovo capolavoro di Marotta

Marotta e Ausilio stanno studiando la possibilità di non riscattare Audero e puntare su un nuovo estremo difensore, anche in ottica futura. Si torna quindi a parlare con decisione dell’ex interista Michele Di Gregorio che con la maglia del Monza sta regalando spettacolo da mesi.

Un portiere affidabile e ancora giovane (compirà 27 anni a luglio) che paradossalmente potrebbe costare meno del previsto all’Inter: il motivo è presto detto. I nerazzurri lo hanno venduto al club brianzolo nell’estate 2022 per poco più di 4 milioni di euro. L’Inter, che vanta una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, se si facesse avanti per l’acquisto risparmierebbe in maniera considerevole.

Oltre allo sconto ‘automatico’, Marotta potrebbe mettere sul piatto una doppia contropartita per convincere Galliani. I rapporti tra le due dirigenze, a maggior ragione dopo l’affare Carlos Augusto della scorsa estate, sono eccellenti.

Ecco che Gaetano Oristanio, 21enne trequartista ora in prestito al Cagliari, potrebbe essere la prima pedina da offrire al Monza. Occhio, però, che non sarà il solo. A Monza potrebbe tornare Valentin Carboni, il cui prestito ai biancorossi scadrà il 30 giugno 2024.

Marotta, a questo punto, potrebbe rinnovare per un altro anno la permanenza in Brianza del fantasista italoargentino che ha da poco compiuto 19 anni. In questo modo Di Gregorio, che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, potrebbe tornare – stavolta da protagonista – per ambire con Sommer a difendere la porta dell’Inter.