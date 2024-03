Il big va via, il club punta tutto su Zirkzee: offerta da capogiro

Joshua Zirkzee è il centravanti del momento, l’attaccante più ambito dalle big del nostro campionato e non solo. In estate partirà un’asta

Ventisei presenze, dieci gol e quattro assist. Numeri molto importanti, frutto di una crescita esponenziale avvenuta negli ultimi mesi. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, il ventiduenne centravanti olandese che sta trascinando lo splendido Bologna di Thiago Motta verso una clamorosa e ad oggi strameritata qualificazione in Champions League.

Grazie alle cure del tecnico italo-brasiliano l’ex gioiello del Bayern Monaco, che peraltro ha mantenuto un diritto di riacquisto sul giocatore fissato a 40 milioni di euro o in alternativa il 50% di un’eventuale futura rivendita, il giovane attaccante orange sembra in effetti pronto a compiere il definitivo salto di qualità.

Un passaggio che nel suo caso è sinonimo di trasferimento in un club di primissimo piano, italiano o straniero. Non è un mistero che il profilo di Zirkzee piaccia parecchio alle grandi del nostro campionato, su tutte il Milan che da almeno un anno sta cercando un centravanti giovane e di prospettiva sul quale investire.

Zirkzee, il Milan è sempre in pole position: attenzione alla rimonta della Juventus

Olivier Giroud viaggia verso le 38 primavere e per quanto longevo possa essere non potrà durare in eterno, per questo il management rossonero ha riservato gran parte del prossimo budget di mercato sull’acquisto di un centravanti di alto livello e di età non superiore ai 23/24 anni.

I rossoneri in questo momento sono in netto vantaggio sulla concorrenza ma dovrà fare i conti con il Bologna, che non ha la minima intenzione di scendere da una richiesta di 50 milioni di euro. Ed è qui che può entrare in gioco, con una certa convinzione, la Juventus.

Il club bianconero nonostante Dusan Vlahovic abbia ripreso ad andare in gol su medie vicine a quelle del periodo viola, è ancora attratto dall’idea di cederlo all’estero a cifre di un certo tipo.

E se il centravanti serbo dovesse proseguire su questa media realizzativa fino al termine del campionato, club come Chelsea e Paris Saint Germain potrebbero accontentare la richiesta di Cristiano Giuntoli che si aggira intorno agli 85 milioni di euro.

Si tratta di una cifra che consentirebbe ai bianconeri di lanciare l’assalto proprio a Zirkzee, molto stimato dalle parti della Continassa: il gioiello olandese del Bologna rispetto a Vlahovic guadagnerebbe meno della metà, intorno ai tre milioni di euro. Un elemento non da trascurare alla luce della necessità della Juventus di ridurre i costi di gestione. Ci attende un gran bel duello di mercato tra Diavolo e Signora.