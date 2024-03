Il tecnico italiano finisce nei guai: penalizzazione in classifica

Penalizzazione in classifica in arrivo per il club e tifosi sotto choc: il tecnico italiano è ora in guai seri

Dall’altare alla polvere, è proprio il caso di dirlo. C’è un famoso club internazionale che rischia di subire una terribile mazzata da parte della Lega, che è pronta ad infliggere una penalizzazione importante per irregolarità dal punto di vista finanziario.

Ad essere nei guai non è un club di massima divisione, ma uno appartenente ad una categoria inferiore, ovvero il Leicester, nobile decaduta del calcio inglese e retrocessa in Championship dopo 9 anni in Premier League. Le Foxes sono finite nel mirino per la Premier League per aver infranto un limite di perdita di 105 milioni di sterline negli ultimi 3 anni trascorsi in massima serie.

Qualora le colpe del Leicester, allenato attualmente dall’italiano Enzo Maresca, dovessero essere accertate, allora per il club biancoblu sarebbero guai seri poiché significherebbe penalizzazione in termini di punti in classifica. Penalizzazione che, però, potrebbe avere effetto non sull’attuale stagione, ma sulla prossima, soprattutto in caso di promozione.

Rischio penalizzazione per il Leicester: il club di Maresca nei guai

Retrocesso dopo l’ultima stagione di Premier League, il Leicester vuole tornare subito in massima serie ed è sempre più vicino a raggiungere il proprio obiettivo. Le Foxes sono attualmente prime in Championship con 81 punti, a +3 sull’Ipswich Town secondo e a +5 sul Leeds terzo, ma nelle ultime ore sta girando con forza la notizia di una possibile penalizzazione in termini di punti.

A riportare ciò è stato il The Sun che ha spiegato come a causa delle perdite economiche di circa 105 milioni di sterline negli ultimi tre anni in Premier League, la lega inglese sarebbe pronta a sanzionare il Leicester. Una sanzione che, però, non dovrebbe avere effetto sulla stagione in corso come accaduto all’Everton, ma a partire dal prossimo anno.

In caso di promozione in Premier League, le Foxes potrebbero dunque già partire con il segno meno in classifica, complicando da subito la stagione. Considerato che l’indagine è stata avviata dalla Premier League che non controlla i dati finanziari dei club di Championship, il Leicester potrebbe addirittura salvarsi dalla penalizzazione non ottenendo la promozione, ma è chiaro che uno scenario simile non è contemplato dalle Foxes.

Il club campione d’Inghilterra nel 2016 vuole tornare in Premier League subito ed è pronto anche a pagare dazio con una penalizzazione pur di ritrovare la massima categoria dopo un anno di assenza. La notizia di una penalizzazione ha scosso anche i tifosi del Leicester che si augurano quantomeno di ricevere una sanzione minima, qualora questa dovesse concretizzarsi.