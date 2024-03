Annuncio ai microfoni di Tuttosport, secondo quelle che sono le volontà da parte del tecnico ex Juventus, con Koopmeiners al centro delle vicende.

Il calciatore al centro del nuovo centrocampo del club, per quanto annunciato e pubblicato in pieno sfondo in prima pagina su uno dei principali quotidiani italiani sportivi.

A prendere voce, questa volta, è l’ex Juventus. Lo stesso, spinge verso la richiesta di prendere Teun Koopmeiners e chissà che il tutto non possa coincidere con la scelta del nuovo allenatore dei bianconeri che, al posto di Allegri, potrebbe arrivare nella prossima estate.

L’ex Juventus spinge per l’arrivo di Koopmeiners: la notizia

Al centro delle vicende di mercato continua ad esserci Teun Koopmeiners, calciatore di enormi qualità tecniche e che con l’Atalanta continua a brillare, macinando gol e assist ed essendo assoluto protagonista di quella che è la stagione ad alti livelli della Dea.

Lo stesso calciatore, dopo un passato all’AZ e con la stessa Atalanta in Champions League, ha voglia di tornare a giocare nella manifestazione più prestigiosa della Uefa, tant’è che a fine stagione potrebbe approdare in un club che gioca la stessa.

L’ex Juventus ed ex collaboratore di Antonio Conte ha deciso di suggerire il centrocampista al possibile futuro club del talento olandese. Parliamo infatti di Massimo Carrera, ex bianconero e atalantino che ha deciso così di dichiarare pubblicamente che la Juventus, appunto, deve puntare tutto su Teun Koopmeiners. E chissà, appunto, che non possa arrivare proprio assieme al nuovo allenatore per i bianconeri, al posto di Allegri, Antonio Conte.

Juventus, l’ex Carrera spinge: “Prendete Koopmeiners”

Sotto consiglio del tecnico Massimo Carrera, che magari conosce le possibilità di vedere anche Antonio Conte alla Juventus, l’annuncio su Koopmeiners è chiaro: “Parliamo di un calciatore importante, ha tutte le qualità per vestire la maglia di un top club come la Juventus. Bravo tecnicamente, segna, difende e imposta. Non si può chiedere di meglio se vuoi prendere un giocatore completo, che sia una bella soluzione essendo un giocatore forte e dinamico”. La Juventus, dal canto proprio, ha urgente bisogno di prendere un nuovo centrocampista considerando la situazione di Pogba e Fagioli, oltre a quella legata al rinnovo per Rabiot.

Ritorno Conte alla Juve, Carrera apre alla possibilità

Ha parlato anche di Conte, rispondendo alle domande sul futuro alla Juventus, per un ritorno di Conte: “Ci tornerei anche io – ride, ndr -, ma io non sono il procuratore di Conte. Sono amico di Antonio, ma non so che cosa deciderà. Posso solo dire che vive a Torino ed è pure juventino, è uno dei più forti allenatori al mondo. Qualsiasi squadra lo vuole, sarà lui a decidere”.